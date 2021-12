La venue de Maritime Iron à Belledune plus incertaine que jamais

L'entreprise affirme qu'elle regarde ailleurs pour établir sa nouvelle usine qui doit produire de la fonte brute pour les aciéries et les fonderies d'Amérique du Nord.

En juin 2018, l’ancien premier ministre libéral Brian Gallant avait annoncé la venue possible de Maritime Iron dans le nord du Nouveau-Brunswick.

On parlait à l’époque d’un projet considérable de plus de 1 G$. On prévoyait créer un millier d'emplois durant la construction qui allait durer deux ans, et 200 emplois permanents par la suite.

La construction devait débuter en 2019 et on souhaitait l'ouverture de l'usine en 2022.

Le chef de la direction de Maritime Iron, Greg McKenzie, n’a pas confirmé l’abandon du projet à Belledune. Il a cependant déclaré que l’entreprise concentre à présent ses énergies sur le développement de projets aux États-Unis.

Le premier ministre Blaine Higgs n'a pas voulu lui non plus confirmer la mort du projet.

Une porte-parole d'Opportunités Nouveau-Brunswick a affirmé ne pas savoir si Maritime Iron travaillait sur un projet dans la province.

D’après le reportage de Serge Bouchard