Toujours pas d’issue pour la famille Rodriguez-Flores, réfugiée depuis un mois

Rappelons que la famille, qui est arrivée en Estrie en 2018, est menacée d'expulsion et devait quitter le Canada le 8 novembre dernier. Son sursis passé au sein de l’église est basé sur le droit au sanctuaire. Cette tradition ne repose sur aucune assise légale, mais est historiquement respectée par l'Agence des services frontaliers.

Manolo, un jeune homme de 18 ans, ainsi que ses parents Georgina Flores et Manuel Rodriguez ne peuvent ainsi pas mettre le nez hors de l’église depuis le 8 novembre, sous peine d'être expulsés du pays.

« Vous imaginez un jeune homme de 18 ans, plein de vie, mais qui n’a pas le droit de franchir une porte? » — Une citation de Samuel Vauvert Dansokho, pasteur de l'église unie Plymouth-Trinity

Georgina Flores s'est adressée aux médias, accompagnée de la traductrice Adrianne Herrera. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Georgina Flores a rappelé que sa famille se considère en danger de mort si elle retourne au Mexique, en raison d'un cartel de drogue qui aurait tenté de la recruter de forcer pour faire du commerce. Nous n'avions que deux options , a-t-elle expliqué aux côtés de sa traductrice Adrianne Herrera. Rester au Canada, ou retourner au Mexique et craindre pour notre vie.

Ils ont été témoins de personnes qui ont été tuées, ils ont connu des femmes qui ont été agressées sexuellement, ils ont vu aussi des gens morts, qui ont été pendus sur des ponts , ajoute Mme Herrera.

Une intervention gouvernementale demandée

La famille Rodriguez-Flores n’a pas accès au statut de réfugié. Son avocat, le Me Stewart Istvanffy, compte maintenant déposer une demande de permis de séjour temporaire. Il espère cependant une intervention des ministres de l'Immigration du Québec et du Canada pour régler la situation le plus rapidement possible.

Le Me Stewart Istvanffy, avocat spécialisé en immigration, s'est adressé aux médias mercredi. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Ce n'est pas la meilleure situation pour eux d'être en sanctuaire dans une église, martèle-t-il. Éventuellement, on va déposer une demande pour raisons humanitaires pour qu'ils puissent rester dans ce pays et également faire appel au ministre de l'Immigration du Québec, qui pourrait intervenir et émettre un certificat de sélection du Québec pour qu'ils puissent rester ici.

« Ce que j'ai vu, c’est une famille qui est extrêmement traumatisée et qui ne vous en parle pas beaucoup [...]. Ils craignent vraiment pour leur vie. » — Une citation de Me Stewart Istvanffy, avocat de la famille Rodriguez-Flores

En attendant une réponse, la famille reste dans le sous-sol de l’église Plymouth-Trinity et espère un jour retrouver une vie normale, et être libre , souligne Georgina Flores.

Un rassemblement en soutien pour la famille est prévu ce vendredi à 17 h devant l’église.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada n'a pas répondu à la demande d'entrevue de Radio-Canada.

Avec les informations de Marion Bérubé