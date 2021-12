L’entente de principe présentée vendredi : la grève se poursuit dans les 28 CPE

Malgré une entente de principe entre Québec et la Centrale des syndicats nationaux (CSN), la grève générale qui touche 28 centres de la petite enfance (CPE) du Saguenay-Lac-Saint-Jean se poursuivra jeudi et vendredi.

C'est que le contenu de l’entente sera présenté vendredi aux 750 travailleuses de la région qui sont sans contrat de travail depuis mars 2020.

Une entente est aussi intervenue avec la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), mais elle ne représente aucun Centre de la petite enfance CPE au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Des travailleuses prudentes

Les travailleuses rencontrées aux piquets de grève ont accueilli la nouvelle avec un optimisme prudent. C'est qu'elles ignorent encore le contenu de l'entente qui leur sera dévoilé vendredi. Elles l'attendent avec impatience et espèrent un dénouement rapide.

On a hâte de reprendre le travail parce que vous savez que faire la grève, c'est beaucoup plus dur que de travailler avec les enfants et puis ce n’est pas ce que les éducatrices veulent. Les éducatrices veulent être avec les enfants dans les meilleures conditions possibles. C'est ça qu'on demandait au gouvernement. Si on réussit à s'entendre là-dessus, on est prête à rentrer demain matin , mentionne l’éducatrice au Centre de la petite enfance CPE Les dégourdis et responsable de la mobilisation, Marie-Ève Gagnon.

Rappelons que les travailleuses des Centre de la petite enfance CPE affiliées à la Confédération des syndicats nationaux CSN , du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont voté à 96,47 % en faveur d'un mandat de grève générale illimitée.

Il avait été rapporté que c'est surtout du côté des conditions des employés de soutien que les négociations progressaient plus lentement.

Des parents essoufflés

Comme bien des parents, Julie Simard espère que cette entente de principe permettra une reprise des activités à la garderie de ses enfants, et ce, le plus rapidement possible.

On serait plus que content! Ce serait un très beau cadeau de Noël un peu d'avance, mais ce serait vraiment une très bonne chose. On comprend leurs demandes, mais on est essoufflé de devoir jongler entre le travail et les congés. C'est aussi avec l'employeur, on a quand même des comptes à rendre , confie Julie Simard.

Depuis le début de cette grève illimitée, elle et son conjoint doivent s'adapter quotidiennement.

Chacun prend sa journée de congé. Sinon, on envoie les enfants chez les grands-parents d'un bord, les grands-parents de l'autre bord. Et sinon, on essaie de concilier les deux ensemble. On fait avec , témoigne la mère.

D’après les informations de Mireille Chayer