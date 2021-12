Québec accusé de cautionner le harcèlement au Cégep de Lévis

C’est comme si le Ministère cautionnait ce qui est arrivé au Cégep de Lévis, comme s'il cautionnait le comportement de Mme Fortier et des autres personnes impliquées, comme s'il cautionnait le fait que le harcèlement psychologique et [l’instauration d’un] climat de travail pourri et toxique, c'est quelque chose d'acceptable et de normal , dénonce en entrevue à Radio-Canada le secrétaire du Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec SPGQ , Adi Jakupović.

Isabelle Fortier a quitté ses fonctions de directrice générale du Cégep de Lévis le 31 mars dernier, moins d’un an après que le Tribunal administratif du travail TAT a condamné l’établissement à verser 42 000 $ à Martin Hénault, un ex-cadre ayant subi du harcèlement psychologique et des représailles de la part de la direction.

Selon le secrétaire du SPGQ, Adi Jakupović, l'embauche de Mme Fortier par le ministère de l'Enseignement supérieur envoie un bien mauvais message. Photo : Radio-Canada

Dans sa décision, la juge Myriam Bédard avait durement critiqué les agissements de Mme Fortier, lui reprochant notamment d’avoir participé à une charge disciplinaire brutale et humiliante contre le plaignant.

Aucune sanction

Même si la décision du Tribunal administratif du travail TAT a récemment été confirmée par la Cour supérieure du Québec, aucun des gestionnaires visés, à commencer par l’ex-directrice générale dg , n’a été sanctionné jusqu’ici, rappelle Adi Jakupović. Le Cégep de Lévis a pourtant adopté une déclaration qui stipule qu’aucun comportement de harcèlement et de violence ne sera toléré et que ceux-ci seront sanctionnés .

« Elle est où la sanction? Elle est où la punition? Elle est où la justice dans cette affaire-là? On n'en voit vraiment pas puis on est choqué et outré. » — Une citation de Adi Jakupović, responsable du dossier de l’éducation supérieure au SPGQ

Depuis sa démission, Isabelle Fortier occupe les fonctions de conseillère stratégique au ministère de l’Enseignement supérieur. Sa mutation découle d’un contrat de prêt de service d’une durée de deux ans conclu entre son nouvel employeur et le Cégep de Lévis, qui va payer son salaire jusqu’en mars 2023.

Isabelle Fortier a été transférée au ministère de l'Enseignement supérieur. (Archives) Photo : Radio-Canada

Pour le Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec SPGQ , l’embauche d’une dirigeante mise en cause dans une condamnation pour harcèlement psychologique et le paiement de son salaire à même les fonds publics relèvent du non-sens.

Je pense que le pire dans tout ça, c’est le message horrible que ça envoie. On récompense des gens qui ont participé activement à la dégradation d'un climat de travail, qui ont participé activement à du harcèlement, en les replaçant dans une autre organisation, en payant leur plein salaire , déplore Adi Jakupović.

Pas une mesure d’exception

Le nouveau directeur général du Cégep de Lévis assure qu’il s’agit d’une procédure normale et que sa prédécesseure n’a eu droit à aucun traitement de faveur.

On a appliqué à la lettre le règlement régissant les conditions de travail des hors-cadres. Ce n'est pas une mesure d'exception , insiste Guy Patterson.

Il ajoute que le conseil d’administration du Cégep, qui a accepté la démission de Mme Fortier, est parfaitement au courant de la situation .

Le Cégep de Lévis a échoué à faire annuler le jugement rendu en première instance par le Tribunal administratif du travail. (Archives) Photo : Radio-Canada / Marc Andre Turgeon

Règlement ou pas, le Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec SPGQ , auquel est affilié le syndicat qui représente les professionnels du Cégep de Lévis, croit que le ministère de l’Enseignement supérieur aurait dû empêcher l’ex-directrice générale dg de poursuivre sa carrière au sein du réseau public.

II faut vraiment penser à changer ce règlement-là parce que c'est insensé en 2021 de récompenser les bourreaux de cette manière , lance Adi Jakupović.

Le Ministère satisfait

Malgré la nature et la gravité des gestes que le Tribunal administratif du travail a reprochés à Isabelle Fortier, le ministère de l’Enseignement supérieur n’envisage pas de se passer de ses services.

Il laisse entendre que le type de fonctions qu’exerce Mme Fortier, combiné aux mesures mises en place pour offrir aux employés un climat de travail exempt de harcèlement ou de violence , suffit à prévenir tout comportement inapproprié.

Sa principale responsabilité est de réaliser des mandats administratifs. Mme Fortier n’occupe pas des fonctions reliées à la gestion de personnel et le Ministère est satisfait de la qualité de son travail , écrit le responsable des relations de presse, Bryan St-Louis, dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

La décision rendue par le Tribunal administratif du travail le 15 mai 2020 a récemment été validée par la Cour supérieure du Québec. (Archives) Photo : Radio-Canada / Alain Rochefort

Il ajoute que des mécanismes et des ressources sont en place pour accompagner les employés qui se sentent lésés dans l’exercice de leurs fonctions .

Ainsi, le Ministère n’a pas l’intention de remettre en question le prêt de service de Mme Fortier , ajoute M. St-Louis.

Inquiétude

Ces explications ne rassurent pas Adi Jakupović, qui dit s’inquiéter pour les membres du Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec SPGQ pouvant être appelés à côtoyer Isabelle Fortier dans le cadre des nouvelles fonctions qu’elle occupe au ministère de l’Enseignement supérieur.

On est inquiet parce que ce n’est pas juste dans [les rapports de] hiérarchie que des situations vexatoires ou de harcèlement peuvent arriver , note le secrétaire du Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec SPGQ .