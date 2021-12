Les conditions météo bousculent l’ouverture des stations de ski

Les conditions météorologiques des derniers jours bousculent le calendrier d’ouverture de plusieurs stations de ski de la Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent. Et sur la Côte-Nord, d'autres problèmes repoussent l'ouverture d'une station.

Pour la Gaspésie, c'est notamment le cas du Parc régional de Val d'Irène, qui devait ouvrir la fin de semaine du 11 décembre.

Le cocktail de précipitations tombé dans les derniers jours a forcé l'administration à repousser l'ouverture de la station à la fin de semaine du 18 décembre.

À l'échelle de la Gaspésie, seul le centre de ski du Mont-Miller, situé à Murdochville, a pu lancer sa saison dès la fin de semaine du 4 décembre.

La station a elle aussi reçu un peu de pluie dans les derniers jours, mais pas suffisamment pour rendre les pistes impraticables.

Dans la Baie-des-Chaleurs, le Petit Chamonix à Matapédia et la Station touristique Pin Rouge à New Richmond devraient ouvrir leurs portes la fin de semaine prochaine et du côté de Matane, le centre de ski Mont-Castor prévoit de lancer sa saison vendredi prochain.

Calendrier d’ouverture des stations de ski de la Gaspésie Calendrier d’ouverture des stations de ski de la Gaspésie Station de ski Date d'ouverture visée Mont-Miller déjà ouvert Petit-Chamonix 18 décembre Parc régional de Val d'Irène 18 décembre Station touristique Pin-Rouge 18 décembre Mont-Castor 18 décembre Mont Béchervaise 19 décembre

À Gaspé, l'ouverture officielle de la station de ski Mont Béchervaise est prévue pour le 19 décembre.

Tout dépend de Dame Nature, selon Éric Arsenault, directeur général de la station.

Il y a deux jours, on avait quatre pouces de neige, et aujourd'hui on n'a plus rien. Faire des prévisions est complément illogique présentement , dit-il, impuissant.

« Pour l'instant, on ne peut pas envisager un début de saison proche. » — Une citation de Éric Arsenault, directeur général de la station de ski Mont Béchervaise

Il note aussi que la neige est rarement présente pour l'ouverture de la station en décembre.

L'année passée, ça avait été exceptionnellement tard, mais normalement début janvier, on ouvre , espère-t-il.

À Matane, la réouverture du centre de ski Mont-Castor dépend aussi des aléas météorologiques, selon Annie Joncas, directrice marketing et restauration à la Corporation de gestion récréotouristique de Matane.

Pour l'instant, on a un bon fond gelé, mais il va nous manquer quand même un peu de neige, pour être capable d'ouvrir , explique-t-elle.

Elle espère que l'ouverture cette année serait moins tardive que celle de l'année dernière.

« L'année passée, ça avait été catastrophique, on a ouvert le 21 janvier, on a eu deux mois d'opération seulement en 2021. » — Une citation de Annie Joncas, directrice marketing et restauration à la Corporation de gestion récréotouristique de Matane

Dans le Bas-Saint-Laurent, le Parc du Mont Saint-Mathieu a pu ouvrir une de ses pistes grâce à ses canons à neige.

Dans la région de Rimouski, le Parc du Mont-Comi décidera jeudi s’il pourra lancer sa saison durant fin de semaine du 11 décembre.

Sur la Côte-Nord, l’ouverture du Mont Ti-Basse n’est pas retardée en raison du manque de neige, mais bien à cause d’un bris d’aqueduc. La station de ski vise maintenant une ouverture le 17 décembre.