C’est la chute des prix du pétrole qui a contraint l’entreprise à revoir son fonctionnement et ses possibilités de croissance, l'obligeant à abandonner le pétrole et à utiliser son sable pour fabriquer du verre, nécessaire pour des panneaux solaires.

Depuis plusieurs années, l'entreprise travaille au développement d'un gisement de sable en Alberta, qui avait pour but d’être utilisé dans fracturation hydraulique lors de la production de pétrole et de gaz naturel dans l'ouest du Canada.

Ce n’est plus ce sur quoi nous nous focalisons en tant qu’entreprise , a déclaré Glenn Leroux, le directeur général de Canadian Premium Sand, pour expliquer ce choix stratégique de changer de secteur d’activité.

Quand les prix étaient raisonnables, c'était une bonne affaire. Mais ça, c'est une meilleure affaire , a-t-il ajouté.

Faire le changement plus tôt

Glenn Leroux a aussi expliqué que plusieurs personnes au sein de l’entreprise auraient souhaité que ce changement ait lieu plus tôt, compte tenu de la transition énergétique en cours vers des sources renouvelables et peu émettrices de carbone et les perspectives de croissance potentielle de l’industrie solaire à long terme.

Or, même si les prix du pétrole ont rebondi en 2021, les forages, eux, restent relativement bas en Alberta par rapport aux niveaux en cours avant la pandémie.

Ce sera la seule usine en Amérique du Nord à fabriquer ce verre solaire, appelé verre solaire à motifs, explique le chef d’entreprise à propos de l’usine de Selkirk. Chaque pièce vient actuellement de Chine, de Malaisie ou du Vietnam.

Une mine d’emploi

Le sable qui servira à alimenter l’usine de Selkirk proviendra d’une mine située à environ 200 km au nord-est de Winnipeg, près de la Première Nation Hollow Water et de la communauté de Seymourville.

Bien que des résidents aient exprimé des inquiétudes concernant l’impact environnemental potentiel de la mine de sable de silice, la Première Nation a apporté son soutien au projet.

Elle devrait générer 150 emplois et 300 autres devraient être créés à Selkirk.

Canadian Premium Sand a toujours besoin d’obtenir des permis pour les deux projets. Néanmoins, l’usine de Selkirk pourrait être prête à démarrer d'ici la fin de 2022, si l'entreprise arrive à sécuriser suffisamment d'investissements et de financement.

Avec des informations de Kyle Bakx