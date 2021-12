Les scénaristes du cinéma hollywoodien ont tranché : Get Out est le meilleur scénario écrit au 21 e siècle, jusqu’à présent du moins.

Le thriller d’horreur, écrit et réalisé par Jordan Peele et sorti en 2017, s’est démarqué par la pertinence de son commentaire social subtil sur le racisme aux États-Unis, juxtaposée à une intrigue à suspense particulièrement bien ficelée.

Du soleil plein la tête (Eternal Sunshine of the Spotless Mind), film d’amour inclassable mettant en vedette Jim Carrey et Kate Winslet, se classe en deuxième position. Cette œuvre réalisée par le Français Michel Gondry a été scénarisée par Charlie Kaufman, qui a également signé le onzième film du classement de la Writers Guild of America (WGA)  (Nouvelle fenêtre) , Adaptation, de Spike Jonze.

C’est Le réseau social (The Social Network) de David Fincher qui complète le podium. Ce drame psychologique, qui s’inspire librement de l’histoire de la création de Facebook, a été écrit par Aaron Sorkin, créateur de la série télé à succès À la Maison-Blanche (The West Wing).

Jesse Eisenberg, à gauche, incarne le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, dans «Le réseau social». Photo : Merrick Morton, Columbia Pictures

La liste des 101 films sélectionnés par la WGA comprend des genres aussi divers que le cinéma d’animation – Les Indestructibles (The Invincibles), Finding Nemo (Trouver Nemo) –, les films de braquage – L'inconnu de Las Vegas (Ocean’s Eleven), Comancheria (Hell of High Water) –, la parodie – Borat, Shaun et les zombies (Shaun of the Dead) –, ainsi que des œuvres mêlant science-fiction, onirisme et métaphysique comme Origine (Inception), de Christopher Nolan, ou Premier contact (Arrival), de Denis Villeneuve.

Les 10 meilleurs scénarios de films selon la WGA Get Out, écrit par Jordan Peele (2017)

Du soleil plein la tête, écrit par Charlie Kaufman (2004)

Le réseau social, écrit par Aaron Sorkin (2010)

Parasite, écrit par Bong Joon Ho et Han Jin Won (2019)

Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme (No Country for Old Men), écrit par Joel Coen et Ethan Coen

Moonlight : L'histoire d'une vie, écrit par Barry Jenkins (2016)

Il y aura du sang (There Will Be Blood), écrit par Paul Thomas Anderson

Le commando des bâtards (Inglourious Basterds), écrit par Quentin Tarantino (2009)

Presque célèbre (Almost Famous), écrit par Cameron Crowe (2000)

Memento, écrit par Christopher Nolan (2000)

Plus de personnages profonds

Le concept même d’écriture "pour le grand écran" traverse une crise existentielle , souligne le syndicat des scénaristes sur son site Internet  (Nouvelle fenêtre) .

Le système des studios a laissé place au système du visionnement en continu, où tout, quelle que soit la source, est en concurrence pour attirer les regards , peut-on lire dans le billet.

Cette évolution s’est traduite par un changement des règles.

L’affiche du film «Demoiselles d’honneur» Photo : Apatow Productions

Les personnages profonds, autrefois surtout réservés au drame ou au "film à message", ne sont désormais pas hors de propos dans un film de superhéros ou mettant en scène une demoiselle d’honneur qui se comporte mal , ajoute le syndicat, faisant un clin d’œil à la comédie Demoiselles d’honneur (Bridesmaids), classée douzième. Des genres qui étaient jusqu’alors bien définis, comme la science-fiction, l’horreur, la comédie ou le drame, se croisent librement, parfois au sein d’un seul et même scénario – comme dans Parasite ou Le homard (The Lobster).

Cette nouvelle sélection des scénaristes fait suite à un précédent palmarès  (Nouvelle fenêtre) , dressé il y a 15 ans, qui reconnaissait Casablanca, avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, comme le plus grand scénario de tous les temps, suivi par Le parrain.