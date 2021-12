Rimouski investira environ 5 M$ pour rénover le Colisée Financière Sun Life

Le Colisée Financière Sun Life de Rimouski subira une cure de jouvence au cours des prochaines années. Environ cinq millions de dollars seront injectés par la Ville dans les trois prochaines années pour rénover le Colisée et en assurer la longévité, selon le programme triennal d'immobilisations 2022-2023-2024 de la Ville.

Les mises à niveau du système de réfrigération, du système de déshumidification et de la plomberie font notamment partie des travaux nécessaires à la préservation de l'infrastructure.

En octobre, la Ville a d'ailleurs octroyé un contrat à la compagnie de construction Béton 4 saisons de Saint-Arsène au montant de 3 971 236,50 $ à la suite du dépôt de trois soumissions.

Ces travaux qui seront réalisés l'été prochain, entre mai et août, consistent notamment en la construction d'une nouvelle salle mécanique extérieure qui sera sécurisée en cas de fuite d'ammoniac et d'un système de récupération de la chaleur.

Tous les équipements de réfrigération vont être dans une salle de mécanique extérieure. Et puis, on a ajusté, bonifié, en mettant un nouveau système de sécurité qui viendrait récupérer les fuites potentielles d'ammoniac , explique le chef de la division Architecture à la Ville de Rimouski, Sébastien Collin.

Le système de réfrigération du Colisée Financière Sun Life doit être rénové. (Archives) Photo : Radio-Canada / Alain Fournier

La Ville a aussi lancé un appel d'offres pour la réalisation des travaux de stabilisation et de remise à niveau de la dalle de l'entrée principale du Colisée. Les résultats de cet appel d'offres doivent être connus vers la mi-janvier. Ces travaux sont évalués à environ 300 000 $.

Sébastien Collin, indique que des études structurales ont confirmé que la dalle, soit le plancher du Colisée, manquait d'appui près de l'aire de restauration.

Quand on a fait des travaux dernièrement, on s'est rendu compte qu'il y avait un affaissement du remblai sous dalle [dans le secteur de l'aire de restauration] , précise-t-il.

Le revêtement extérieur doit aussi subir une cure de jouvence. (Archives) Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Un montant de 1,8 million de dollars est prévu au programme triennal des immobilisations de la Ville de Rimouski pour refaire le revêtement extérieur du Colisée.

Ça contient de l'amiante donc on va faire des travaux pour remplacer cette finition-là extérieure. Puis, également, on a un petit peu de réfection au niveau du béton à faire également. Ça comporte tout ça en plus de l'étanchéité, l'isolation , poursuit Sébastien Collin.

Il explique que l'ensemble de la structure, dont le toit et les colonnes de béton, sera passé en revue pour s'assurer qu'elle respecte les normes en vigueur. Des infiltrations d'eau affectent notamment le bâtiment.

Dans les études de conceptions au cours des prochains mois, l'ensemble sera passé à la loupe avec le toit et les colonnes de béton qui sont également touchés par des infiltrations d'eau.

Le Colisée Financière Sun Life a 55 ans.

D'après les informations de René Levesque