Vincent Bishop découvre sa culture franco-ontarienne

Le Groupe Swing (LGS) a découvert sa fierté franco-ontarienne dans les années 2000 en faisant une tournée dans le Nord de l’Ontario. Vingt ans plus tard, c'est au tour du protégé de Michel Bénac de faire de même: Vincent Bishop.

L’auteur-compositeur-interprète ottavien a partagé la scène avec ses idoles de toujours, les membres du groupe LGS, à Chapleau, Kapuskasing et Hearst.

Dans le studio maison de Corey McGee, Vincent Bishop a pu compter sur les conseils de son idole et mentor Michel Bénac. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Entre les spectacles, Vincent Bishop en a profité pour inspirer la jeunesse par son histoire, en parlant de différence dans une série d’ateliers à Moonbeam et à Smooth Rock Falls.

« J’ai été diagnostiqué du syndrome d’Asperger à cinq ans, qui fait partie du trouble du spectre de l’autisme. Un diagnostic que j’ai eu parce qu’à l’école primaire, j’avais beaucoup de difficulté à m’intégrer ou à me faire des amis. » — Une citation de Vincent Bishop, auteur-compositeur-interprète

Mardi midi, un jeune de 15 ans, Dominic Daguerre, qui vit aussi avec le trouble du spectre de l'autisme, a eu la surprise de se voir offrir une composition originale de Vincent: L’amour serait bienvenu. (Nouvelle fenêtre)

Fini les blagues, vous me faites très mal. J’ai un trouble stéréotypé et je ne peux rien changer , chantait-til sous un froid glacial à Timmins.

Vincent Bishop a pris le temps d'écouter l'histoire, les défis et les embûches de son semblable devant l'École secondaire catholique Thériault Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Dominic a lâché un awesome bien senti à la fin de la performance. Sa mère Christina était aussi visiblement émue par les paroles de la chanson.

« C’est très inspirant, il nous chante la réalité d’un enfant ou d’une personne autiste à un moment les gens qui nous entourent ne nous comprennent pas. » — Une citation de Christina Daguerre, mère de Dominic, 15 ans

Afin d’arriver à chanter devant un public, le parcours de Vincent a été rempli de petites victoires.

Monter sur scène, ce n’est pas quelque chose que j’aurais été capable de faire à cinq ans , se remémore le chanteur aux sonorités musicales rappelant Mes Aïeux et La Bottine souriante.

Juste de me tenir devant un public, de me retrouver dans un environnement où tout le monde cri et applaudi en même temps, je n’aimais pas ça du tout. J’étais juste content de les avoir en CD pour que je puisse les écouter sans public.

J’ai plus de 3000 CD

Vincent Bishop a passé une bonne partie de ses temps libres en tournée à courir les magasins d’aubaines espérant regarnir sa collection de disques compacts.

« Je suis un collectionneur de CD, j’adore avoir la copie physique avec les livrets ou tu peux parfois avoir les paroles, lire les crédits, savoir qu’est-ce qu’on entend en termes d’instrumentation. » — Une citation de Vincent Bishop, auteur-compositeur-interprète

Il en compte déjà plus de 3000 dans sa collection et transcrit chacune des paroles des chansons dans son ordinateur.

Le Northern Pawn Canada à Timmins était l'un des nombreux arrêts que Vincent a faits pendant sa tournée. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

S’il y a 12 chansons par album, j’ai à peu près 36 000 chansons dans ma bibliothèque iTunes.

Un exercice d’archivage qu’il fait avec minutie, mais aussi pour faciliter son travail en tournée.

Lire des paroles des autres, ça m’aide et ça m’inspire , précise le jeune homme qui a deux albums anglophones à son répertoire. Aussi, si je suis en tournée et qu’on me demande d’apprendre une chanson, là j’ai les vraies paroles authentiques que j’ai prises du livret de l’album.

Porc-épic, chanson de Damien Robitaille, reprise par Vincent Bishop. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Lentement mais sûrement, il prépare son premier album francophone, qui occupera certes une grande place dans sa collection. La parution est prévue au printemps 2022.

Vincent a profité de ses jours de repos à Timmins pour passer au studio maison de Corey McGee.