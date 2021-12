Des parcours lumineux pour en avoir plein la vue

Avec ses multiples installations scintillantes dans la ville, ses parcours lumineux en forêt et ses jardins illuminés, Vancouver offre à ses résidents un parfait antidote à la grisaille hivernale et à la morosité liée à la pandémie.

Voici un petit guide pour s'en mettre plein les yeux.

Veuillez noter qu'en raison du resserrement des mesures sanitaires dans la province pour limiter la propagation du variant Omicron durant les Fêtes, l'accès à certains événements pourrait être modifié.

Le pont suspendu de Capilano, long de 137 mètres, est multicolore cette année. Photo : Capilano Suspension Bridge

Sentiers lumineux en nature

Depuis plus de 15 ans, le célèbre pont suspendu de Capilano et la forêt pluviale qui l’entoure s’illuminent en hiver.

En plus du pont multicolore qui se balance à 70 mètres au-dessus de la rivière Capilano, le parc propose une balade le long d'une falaise illuminée (Cliffwalk) ainsi qu'à la cime des huit plus hauts arbres de Noël au monde, selon les organisateurs.

L’événement se tient jusqu’au 23 janvier.

Le sentier « Lights to the Lodge » à la montagne Cypress se parcourt en raquettes. Photo : Momme Halbe

À la montagne Cypress par ailleurs, on propose Lights to the Lodge, un sentier lumineux au cœur d’une forêt ancienne.

C’est en raquettes que le visiteur peut parcourir ce sentier facile, d'une longueur de 1 kilomètre, qui mène au charmant lodge Hollyburn où vous pouvez casser la croûte et siroter un chocolat chaud.

Sous la pluie ou sous la neige, le Festival des lumières du Jardin botanique VanDusen est unféérique. Photo : Brett Ryan Studios / Brett Hitch

Lumières de jardin

Depuis plus de 30 ans, le Jardin botanique VanDusen de Vancouver, l’hiver venu, brille de mille feux. Plus de 1 million de petites lumières aux couleurs vives décorent les 6 hectares de ce lieu enchanteur.

Le spectacle son et lumière du lac Livingstone, pendant lequel les arbres s’illuminent au rythme de la musique, est un incontournable.

Le Festival des lumières au Jardin botanique VanDusen se poursuit jusqu’au 3 janvier.

« Lights of Hope » orne chaque année la façade de l'hôpital St. Paul de Vancouver. Photo : Jonathan Evans

Ville en lumière

Entre novembre et janvier, la façade de l’hôpital St. Paul, rue Burrard, s’orne d’une centaine d’étoiles lumineuses de toutes tailles dans le cadre de l'événement Lights of Hope.

Au cours des derniers 24 ans, cet événement caritatif a permis à l’Hôpital de récolter plus de 43 millions de dollars. En effet, chaque étoile équivaut à une contribution financière de la part d’un donateur.

Nouveauté cette année : une station égoportrait qui vous permet de sourire sous ces 1,2 kilomètre de lumières.

Coup d'oeil au parcours lumineux du festival Winter Lights du parc Hastings Photo : Lyne Barnabé

C’est en voiture que se visite le festival Winter Lights du parc Hastings au PNE (exposition nationale du Pacifique).

Après avoir syntonisé la station de radio Santa, les visiteurs se déplacent d’une station à l’autre (neuf au total) pour vivre la magie de Noël confortablement installés dans leur voiture.

Ils traversent notamment un tunnel d’aurores boréales et un village de boules à neige, en plus de longer plusieurs kiosques de nourriture et de boissons chaudes.

Une partie du produit de la vente des billets de cet événement sera remise à la Croix-Rouge.

Le festival Winter Lights se termine le 31 décembre.