Déneigement : Montréal souhaite éviter les bévues du passé

La nouvelle responsable du dossier au comité exécutif, Maja Vodanovic, a expliqué mercredi matin, en marge d'une présentation du Service de la concertation des arrondissements (SCA), que l'opération de ramassage hâtif lancée lundi libérera les grilles d'égout en vue du reste de la saison.

Cette façon de faire permettra un meilleur drainage des eaux d'écoulement, a-t-elle assuré, soulignant que, dans les dernières années, la glace qui s'était accumulée en bordure des rues avait rendu les trottoirs glissants durant des mois.

Ça créait de la glace sur les trottoirs tout l'hiver, a rappelé Mme Vodanovic. Alors, c'était très important cette fois-ci d'enlever cette butte de glace pour qu'on puisse avoir un hiver sans glace sur les trottoirs. En tout cas, c'est ce qu'on espère réaliser.

« On ne gère pas juste la neige. On gère surtout la glace. La température est de plus en plus imprévisible. »