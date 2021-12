Le Manitoba dévoile son groupe de travail pour s’attaquer aux arriérés de chirurgies

La ministre de la Santé Audrey Gordon a dévoilé la composition de ce groupe, lors d’une conférence de presse au palais législatif, mercredi. Elle était entourée du président de ce comité, le Dr Peter MacDonald et du directeur de l’équipe de projet, Matthew Lister.

Ce comité de travail compte 14 membres, passant par des chirurgiens, des infirmières, un anesthésiste, un médecin de laboratoire de diagnostic et des représentants citoyens, dont certains autochtones.

La première ministre Heather Stefanson, avait annoncé son intention de mettre sur pied ce groupe de travail lors du discours du Trône prononcé le 23 novembre dernier.

La ministre Audrey Gordon, a rappelé que la pandémie met une énorme pression sur le système hospitalier et cause des retards, bien qu’elle ait mentionné que certains secteurs d’activités ont réussi à réduire considérablement leur liste d’attente pendant la pandémie, entre autres en échocardiographie, des chirurgies de cataracte ou encore en orthopédie.

On doit rester vigilant avec les soins différés, c’est la partie des arriérés qui n’est pas encore connue par notre système de santé qui pourrait émerger dans la prochaine année. [...] On doit trouver des solutions qui nous font progresser et on va faire ça ensemble , a déclaré la ministre de la Santé.

Le comité a déjà commencé son travail. Il a identifié des pistes de solutions à implanter à court et à long terme.

Parmi celles-ci, la création d’un système centralisé de gestion de l’information ou encore la négociation d’entente avec des fournisseurs de soins de santé spécialisés au Manitoba et hors de la province. De plus, il est suggéré de s’assurer que les soignants utilisent toute l’étendue de leurs champs de compétence pour venir augmenter le personnel nécessaire à la réalisation d’une chirurgie.

Mme Gordon a fait savoir que traiter les patients dans la province demeure sa priorité.

Le chef du service de chirurgie de Soins commun Manitoba , le Dr Ed Bushel, a dit vouloir augmenter la capacité de traitement avec l'embauche de plus d'infirmières. Il a préconisé dans la mesure du possible le redéploiement de personnel pour répondre à ces besoins.

Nous nous efforcerons chaque jour de renforcer davantage notre capacité afin que les Manitobains puissent continuer à recevoir des soins dispensés par nos chirurgiens, nos infirmières et notre système hospitalier , a-t-il souligné.

Audrey Gordon a indiqué que les Manitobains seront tenus au courant des progrès du groupe de travail, par des mises à jour régulières et transparentes .

L’organisation Doctors Manitoba estime que l’arriéré de chirurgies et de diagnostics dépasse les 152 000 procédures reportées, selon des chiffres publiés sur son site Internet.

Le Dr Bushel ne conteste pas nécessairement ces chiffres. Il affirme toutefois qu'il n'y a aucun moyen de savoir exactement combien d'opérations et de procédures de diagnostic sont reportées, de sorte que les deux organisations font des estimations et auraient des statistiques situées à deux extrêmes.