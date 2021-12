WallStreetBets a gonflé la popularité de Reddit en 2021

Le forum Reddit s’est lui aussi prêté à un exercice rétrospectif pour l’année 2021. Sans grande surprise, la chaîne r/wallstreetbets, qui a fait monter en flèche l’action de GameStop en janvier dernier, est à l’origine des trois messages ayant récolté le plus de votes ces 12 derniers mois.

Transportons-nous en janvier 2021, alors que sur Reddit, la chaîne r/wallstreetbets faisait tourner les têtes. Des internautes ont suivi par milliers les mises à jour de Keith Gill, un investisseur qui encourageait l’achat de titres de GameStop, un détaillant de jeux vidéo dont le modèle de vente physique s’essoufflait, à l’ère de la dématérialisation dans l’industrie vidéoludique.

Résultat : le cours de l’action de l’entreprise a grimpé en flèche, forçant les personnes qui avaient parié sur sa baisse à racheter leurs actions afin de limiter leurs pertes.

Les trois publications les plus populaires de la plateforme en 2021 proviennent par ailleurs du forum r/wallstreetbets. En tête de liste, on trouve celle d’un utilisateur qui dit avoir acheté un panneau d'affichage à Times Square indiquant $GME GO BRRR , obtenant quelque 433 000 votes positifs.

En deuxième position, on trouve une capture d’écran d’un gazouillis incitant les utilisateurs et utilisatrices de l’application boursière Robinhood d’acheter massivement les actions de mèmes populaires, prétextant que l’entreprise les cachait. Cette publication a récolté 323 000 votes positifs.

La troisième place revient, avec 287 000 votes positifs, à une mise à jour de Keith Gill selon laquelle ses actions de GameStop ont perdu 14 millions de dollars américains (17,7 millions de dollars canadiens) en 24 h.

Le forum r/antiwork (contre le travail) arrive en quatrième position (273 000 votes positifs), avec une capture d’écran d’un message d’un utilisateur annonçant sa démission à son patron.

Un réseau social fleurissant

La popularité du forum a aussi monté en flèche en 2021, notamment grâce à cette saga entourant WallStreetBets. L’entreprise dit avoir connu une hausse de 19 % du nombre de messages envoyés sur la plateforme en comparaison avec l’année précédente, soit l’équivalent de 366 millions de messages.

Les commentaires se dénombrent quant à eux à 2,3 milliards, ce qui représente une hausse de 12 %. Pour ce qui est des votes positifs, ils n’ont augmenté que de 1 % cette année, soit l’équivalent de près de 46 milliards.

Un bilan pour les internautes

Reddit s’est aussi inspirée de la plateforme de musique diffusée en continu Spotify afin de créer à son tour des bilans personnalisés pour les adeptes du réseau social. On peut notamment y apprendre l’équivalent de combien de bananes de longueur un utilisateur ou une utilisatrice a défilé sur le forum, de même que le temps passé sur la plateforme.

Ces récapitulatifs seront offerts dès jeudi pour les comptes Reddit, et seront partageables (en masquant le nom d’utilisateur et l’avatar) sur les autres réseaux sociaux.