Le nombre de chirurgies a chuté de 24 % entre 2019 et 2020 en Saskatchewan

Les chirurgies, dans le secteur public, ont connu une diminution de 24 % entre 2019 et 2020 en Saskatchewan. C’est ce que révèle une étude de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS).

De mars à décembre 2019, il y a eu 87 877 opérations en Saskatchewan.

Dans la même période en 2020 (qui correspond à la première année de la pandémie), le total est passé à 67 044. Cela représente une diminution de 24 %.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La province a connu sa plus forte baisse en avril 2020. Comparativement au même mois de l’année précédente, il y a eu 74 % de chirurgies en moins.

Toujours selon l'étude, le nombre de chirurgies effectuées entre mars 2020 et juin 2021 en Saskatchewan a diminué d’environ 1700 par mois par rapport à 2019.

La première vague a connu davantage d'annulations et de chirurgies reportées, selon la directrice de la performance du système de santé de l’Institut canadien d’information sur la santé ICIS , Mélanie Josée Davidson.

« On ne savait pas à quoi s’attendre de la COVID, ni du nombre d’hospitalisations à prévoir. » — Une citation de Mélanie Josée Davidson, directrice de la performance du système de santé de l’ICIS

Elle ajoute que le système de santé a appris de la première vague. Ces apprentissages ont permis à la Saskatchewan de s’adapter davantage dans les vagues suivantes.

Entre 2019 et 2020, les chirurgies avec hospitalisation planifiée et non planifiée ont diminué de 16 %, alors que les chirurgies d’un jour ont baissé de 27 %.

Les types de chirurgies touchées

Plusieurs types de chirurgie ont été touchés par la pandémie de COVID-19.

Les chirurgies électives, qui peuvent être annulées sans danger pour les patients, ont été le plus affectées, diminuant de 27 % entre 2019 et 2020.

Les chirurgies liées au cancer ont connu une diminution de 11 %.

Finalement, les chirurgies cardiaques, notamment le pontage aortocoronarien, l’angioplastie et l’insertion de stimulateur cardiaque, ont été le moins perturbées. Ces interventions ont diminué de 10 % entre 2019 et 2020.

Évolution de la situation

Selon Mélanie Josée Davidson, la quatrième vague a un impact beaucoup plus important sur le portrait des chirurgies dans la province.

« On s'attend à une augmentation du report des chirurgies. » — Une citation de Mélanie Josée Davidson, directrice de la performance du système de santé de l’ICIS

Elle ajoute que la situation sera suivie de près. Si une personne attend une chirurgie, c'est qu'elle en a besoin, avance-t-elle, ajoutant que le système de santé doit trouver un équilibre entre les besoins des patients et les capacités des hôpitaux.

Portrait national

Au Canada, près de 560 000 chirurgies en moins ont été pratiquées dans les 16 premiers mois de la pandémie par rapport à 2019.

De mars à décembre 2019 au pays, 1 868 008 chirurgies ont été effectuées, comparé aux 1 454 736 chirurgies pendant la même période en 2020.