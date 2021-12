La SQ mettrait sur pause son projet de revoir la répartition des effectifs policiers

La semaine dernière, il avait été question que la Sûreté du Québec baisse ses effectifs policiers dans la région. L'objectif était de transférer certains agents dans la région de Montréal là où les besoins sont plus importants.

Le dévoilement du projet de la Sûreté du Québec SQ a provoqué une levée de boucliers chez les élus du Lac-Saint-Jean qui est couvert uniquement par ce corps policier. Force est d'admettre que les représentations politiques semblent avoir donné des résultats.

On était en colloque de l’ensemble des préfets membres de la Fédération québécoise des municipalités FQM . On a eu l’occasion de rencontrer différents ministres et d’exposer notre problématique , raconte le préfet de la Municipalité régionale de comté MRC de Lac-Saint-Jean-Est, Louis Ouellet.

Le préfet de la Municipalité régionale de comté MRC de Maria-Chapdelaine est d’avis que les particularités territoriales du Lac-Saint-Jean justifient le maintien des effectifs policiers.

On réitère notre position. On veut qu’il n'y ait aucune coupure. On a des besoins immenses, un territoire très grand. Il y a l’industrie de la motoneige. En mode hivernal, on a beaucoup de touristes. L’été, on demande de la présence sur le Lac-Saint-Jean. On a nos territoires non organisés (TNO) qui sont immenses , résume Luc Simard.

Les élus concernés devaient rencontrer au cours des dernières heures des officiers de la Sûreté du Québec SQ . La rencontre visait à dévoiler les détails du plan. Or, cette rencontre a été annulée.

Ils interprètent cette annulation comme un signal. Selon eux, la Sûreté du Québec SQ est retournée à la table à dessin.

Je prends ça comme étant un bon signe. Les mauvaises annonces qu’on anticipait, on pense qu’on va trouver des solutions pour maintenir nos effectifs , répond le préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, Luc Simard.

D’autres régions du Québec pourraient être touchées par ces transferts d’effectifs. L’Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Fédération québécoise des municipalités (FQM) poursuivent les pourparlers avec le corps policier.

Invitée à réagir, la Sûreté du Québec n’a pas voulu commenter le dossier.

D’après les informations de Louis Martineau