Perquisition à Gatineau : saisie de drogues, d’armes à feu et de 130 000 $

Les agents du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) ont exécuté trois mandats de perquisition délivrés pour une adresse de la rue du Barry, une unité d’entreposage louée rue Saint-Louis et une voiture utilisée à des fins d’activités illégales.

L’opération a permis au Service de police de la Ville de Gatineau SPVG de saisir plusieurs armes et munitions, y compris quatre armes à feu, et différentes quantités de huit types de stupéfiants, dont 14 874 comprimés de méthamphétamine. Les policiers ont également récupéré 131 727 $ en devises canadiennes, six téléphones cellulaires, une voiture de marque Mercedes-Benz et 156 comprimés de Cialis.

Les accusations portées contre l'individu concernent le trafic et la possession de stupéfiants et de cannabis ainsi que la possession, l'entreposage et l'usage d'armes à feu.