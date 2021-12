Un nouveau site de vaccination à Saint-Félicien et celui d’Alma déménage

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean en a fait l'annonce par communiqué mercredi après-midi.

Le site félicinois sera situé au 1265-1267 boulevard du Sacré-Coeur, soit tout juste à côté du magasin Sports Experts. Il ouvrira ses portes le dimanche 19 décembre.

Un pôle de vaccination en entreprise avait été installé à Saint-Félicien, en partenariat avec Produits forestiers Résolu et le Cégep de Saint-Félicien. Il a été ouvert au public de la mi-mai à la mi-août.

Des sites de vaccination du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS sont installés également à Roberval et Dolbeau-Mistassini.

Au Centre Alma

Pour ce qui est d’Alma, le site actuel déménagera au Centre Alma, sur l’avenue du Pont-Nord, à compter du vendredi 17 décembre.

Le déménagement du site d’Alma était devenu nécessaire avec la reprise progressive des activités au Centre Mario-Tremblay. Le nouveau site garantira une capacité de vaccination adéquate et une accessibilité équivalente pour les usagers , a indiqué le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS dans son communiqué.

Le changement d’endroit se fera du 13 au 16 décembre. Les personnes qui avaient déjà un rendez-vous à partir du 17 décembre seront avisées par courriel.

Près de 90 %

Selon les dernières données publiées par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) en date du 6 décembre, 89,4 % des Saguenéens et des Jeannois de 12 ans et plus sont adéquatement vaccinés contre la COVID-19. Chez les 5 à 11 ans, 36,4 % des jeunes ont reçu leur première dose.

Depuis mardi, la troisième dose est maintenant disponible pour les travailleurs du réseau de la santé, les femmes enceintes, les personnes vivant en communautés éloignées et celles qui souffrent de maladies chroniques. Les personnes de 70 ans et plus y avaient déjà droit depuis un certain temps.