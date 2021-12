Le C.A. de l’Association des pêcheurs d’éperlans de la rivière Rimouski sauvé in extremis

Le président de l’association, Gaston Dionne, précise toutefois que quatre autres postes seront à pourvoir l’an prochain. Pour l'instant, il se dit rassuré par la tournure des événements puisque 27 personnes étaient présentes lors de l’assemblée générale annuelle AGA . On a recruté des gens dans l’assistance, explique M. Dionne. Ça a bien répondu.

Ça s’est rajeuni. On a beaucoup de personnes plus jeunes qui se sont jointes à nous. On est beaucoup de retraités au niveau du conseil d’administration, donc ça fait du bien et c’est prometteur pour l’avenir , commente-t-il.

Gaston Dionne ajoute que la saison de pêche l’hiver dernier du 24 janvier au 14 mars a été un succès. Les pêcheurs ont toutefois dû s’abstenir d’installer leur cabane sur la banquise puisqu’elle était trop fragile en raison du temps doux.

À l'hiver 2021, l'éperlan était en grand nombre, selon Gaston Dionne (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Les adeptes ont dû changer leurs habitudes , témoigne le président de l’Association des pêcheurs d’éperlans de la rivière Rimouski.

« Les gens mettent leur tente le matin [sur la banquise] et le soir ils la retirent. Ça fait un abri plus confortable pour pécher. » — Une citation de Gaston Dionne

Depuis les années 2000, la banquise a été trop mince en 2016 et en 2021 pour soutenir le poids des cabanes de pêcheurs à l’embouchure de la rivière Rimouski.

Gaston Dionne prévoit l’amoncellement de la saison 2022 à la fin du mois de janvier. À cause des grandes marées autour du 20 janvier. Ça devrait commencer après cette date-là.