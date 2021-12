Les poupées franco-yukonnaises font leur entrée au Centre des arts du Yukon

Avec ces 14 poupées, ce sont autant de destins, de morceaux d’histoire de la francophonie, toutes époques confondues, qui s'installent dans les vitrines. Émilie Fortin-Tremblay, la première femme blanche à avoir passé le col de Chilkoot en 1894, Marie Beaudin qui a échappé à un naufrage en rencontrant l’amour sur le quai de la gare de Whitehorse en 1918, et le fondateur de Mayo, Joseph Eugène Binet, côtoient donc Léo Martel, propriétaire du regretté Hotel Keno ou encore Jeanne Beaudouin, ancienne présidente et directrice de l’AFY qui a tant oeuvré pour la francophonie.

On trouve autant de personnages actuels que du temps de la ruée vers l’or ou des années 1950 , explique l’artiste Cécile Girard. L’Association franco-yukonnaise AFY a communiqué avec elle en vue de réaliser ce projet. Forte de plus de 50 années d'expérience en création de poupées, elle avait pour mission de guider les membres de la communauté dans leurs travaux d'aiguille.

Elle explique qu’une fois réalisées, les poupées devaient partir avec leurs créatrices, mais que l’histoire en a voulu autrement.

Quand on les a vues toutes ensemble, l’Association franco-yukonnaise a pensé qu’elle formait tellement une belle famille que ce serait génial de pouvoir les conserver toutes ensemble.

Les apprenties couturières ont accepté de ne pas les séparer et, quelques années plus tard, elles prennent place dans un bel écrin.

La directrice de l'Association franco-yukonnaise AFY , Isabelle Salesse voit cette exposition comme une sorte d’entrée au temple de la renommée du Yukon pour les personnages importants de la francophonie yukonnaise. C’est un message fort.

« Cela veut dire qu'on nous prend au sérieux et que c’est important aussi l’histoire des francophones au Yukon. C’est un bel accomplissement et le fait que cela fasse partie de la collection permanente, ces poupées-là vont être protégées, ce sont des professionnels qui les ont entre leurs mains et c’est très bien. »