Inspirée de l’œuvre et de la vie de la célèbre écrivaine, Le monde de Gabrielle Roy est une série écrite et réalisée par Renée Blanchar (Belle-Baie, Le silence, Nos hommes dans l’Ouest) qui se focalise sur l'enfance de l'écrivaine.

Chacun des épisodes évoque des moments signifiants de son enfance et de sa jeunesse, dont l’épicentre est la maison familiale de la rue Deschambault, située dans le quartier de Saint-Boniface à Winnipeg, au Manitoba.

Cette oeuvre, dont les huit épisodes ont été tournés l'été dernier dans la province, est aussi la première série francophone produite au Manitoba diffusée à Radio-Canada.

Des thèmes qui touchent toute la francophonie canadienne

Née à Saint-Boniface en 1909 et morte à Québec en 1983, Gabrielle Roy a laissé derrière elle une œuvre majeure. Le monde de Gabrielle Roy met en lumière les thèmes toujours aussi actuels qui traversent son œuvre.

Pour Renée Blanchar, la scénariste et réalisatrice, il y a beaucoup de résonance avec nos défis actuels : le féminisme, l’éducation, l’immigration, la francophonie en milieu minoritaire, la précarité des milieux plus ruraux par rapport à la COVID-19 car, dans un épisode, on parle de la méningite qui est était contagieuse à l'époque.

« Ce sont des histoires qui évoquent notre vie, notre histoire, notre réalité. » — Une citation de Renée Blanchar, scénariste et réalisatrice

Ces thèmes font écho personnellement à Renée Blanchar. « J’ai comme point commun avec le Manitoba d’être francophone en milieu minoritaire », dit celle qui habite au Nouveau-Brunswick.

« Ce sont des textes qui résonnent tout de suite… Ce sont des moments où Gabrielle, enfant, comprend des choses de sa vie, de sa situation familiale et de sa condition en situation de francophone en milieu minoritaire. » — Une citation de Renée Blanchar, scénariste et réalisatrice

Renée Blanchar, scénariste et réalisatrice Photo : Julie D’Amour-Léger

Des acteurs originaires du Manitoba

Approchée en 2018 par les Productions Rivard du Manitoba et par Zone 3, Renée Blanchar a écrit à partir de trente passages de l'œuvre de Gabrielle Roy.

« La progression dans l’écriture s’est faite assez naturellement ensuite. » — Une citation de Renée Blanchar, scénariste et réalisatrice

Les huit épisodes de 30 minutes, inspirés autant de la vie que des écrits de Gabrielle Roy, présentent l’enfance de l’auteure. On découvre des histoires qui ont façonné sa vie.

Sur fond d’enjeux sociaux et politiques touchant particulièrement la minorité francophone du Manitoba de l’époque, la petite Gabrielle, entourée de ses parents, de ses sœurs et de sa communauté, cherche à comprendre le monde qui l’entoure.

Le choix des acteurs a été mené par Renée Blanchard au Manitoba pour qui il était important d’avoir des acteurs franco-manitobains . À l’affiche, entre autres, on retrouve Micheline Marchildon, Éric Plamondon et Marie-Ève Fontaine.

L’équipe est aussi composée de personnes provenant du reste du Canada, une manière de célébrer la francophonie canadienne selon Louis Paquin des Productions Rivard : La francophonie s’est mise ensemble pour célébrer Gabrielle Roy. Notre patrimoine touche le patrimoine des autres. Tout le monde avait à cœur ce projet. C’est l’histoire du Canada .