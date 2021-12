Cybersécurité et vapotage des jeunes au menu du rapport de la vérificatrice provinciale

Tara Clemett demande au gouvernement, et notamment au ministère de la Santé, d'accroître la supervision des produits de nicotine distribués aux jeunes.

Elle recommande que le Service des coroners de la Saskatchewan communique mieux ses résultats avec les familles et que la Régie des alcools et des jeux de la Saskatchewan (SLGA) assure une meilleure cybersécurité pour protéger les informations de ses clients.

La vérificatrice a également mis en évidence quelques agences où elle a trouvé des préoccupations.

La vente de tabac, le vapotage et les jeunes

Tara Clemett recommande que le ministère de la Santé améliore sa surveillance de l'application, par l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA), des exigences législatives concernant la vente, la promotion et l'utilisation du tabac et des produits à base de vapeur.

L'audit a révélé que 19 % des quelque 1200 points de vente au détail de la province n'avaient pas fait l'objet d'une inspection annuelle par les agents de lutte contre le tabagisme de la Autorité de la santé de la Saskatchewan SHA en 2020-2021. Il a également relevé que le Ministère n'a pas déterminé d'orientation claire sur la fréquence des inspections de routine.

De plus, le ministère de la Santé ne s’assure pas suffisamment que des inspections des jeunes acheteurs sont effectuées chaque année, que les lettres d'avertissement et les avis de violation sont livrés rapidement aux détaillants pris en défaut, et que les agents procèdent en temps opportun à une inspection de suivi des points de vente non conformes.

Selon la vérificatrice, le fait de ne pas effectuer d'inspections chez les jeunes, comme prévu, augmente le risque que les détaillants vendent à des mineurs pendant de longues périodes.

Le Ministère doit également tenir à jour une liste complète des points de vente au détail de produits du tabac et du vapotage.

Les foyers offrant des soins aux adultes ayant une déficience intellectuelle

La vérificatrice constate que le ministère des Services sociaux doit faire mieux pour assurer que les foyers offrent des soins de qualité aux adultes ayant une déficience intellectuelle.

Le personnel du Ministère ne rencontre pas régulièrement les résidents des foyers. Selon le rapport, 63 % des dossiers des résidents audités montraient que le personnel du Ministère n'avait pas eu de contacts directs avec eux au cours des deux dernières années.

De plus, le ministère des Services sociaux n'analyse pas les incidents graves pour identifier les foyers qui ont des problèmes persistants.

L’industrie du jeu et la cybersécurité

Tara Clemett rapporte que la corporation des jeux de hasard SaskGaming a des processus raisonnablement adéquats pour empêcher les cyberattaques de nuire aux systèmes informatiques et aux données qu'elle utilise pour prendre en charge et fournir des jeux de casino.

L'audit a cependant révélé certaines lacunes en matière de sécurité. Les auditeurs ont pu accéder à certains des systèmes et des données sensibles de SaskGaming sans être détectés.

De plus, l’industrie du jeu de la Saskatchewan n’a pas établi de plan d'action efficace pour faire face à tous les risques de cybersécurité importants.

Les rapports des coroners

L'audit a révélé que le Service des coroners ne remplit pas et ne communique pas toujours les rapports du coroner rapidement, ou n'assure pas un suivi pour confirmer que les recommandations du coroner sont mises en œuvre en temps opportun.

La vérificatrice dit avoir constaté dans deux enquêtes que les rapports finaux ont été signés par les coroners 150 et 169 jours après la réception des rapports d'autopsie finaux, ce qui signifie que les familles ont attendu plus de cinq mois pour le rapport d'un coroner.

En juin 2021, 20 enquêtes de coroner étaient en cours depuis plus de six mois. De plus, le Service des coroners n'a pas de délai officiel pour communiquer les résultats d'une enquête aux familles et ses recommandations aux agences.

Selon la vérificatrice, communiquer rapidement les résultats d'une enquête du coroner aux familles des personnes décédées leur permet de tourner la page et peut améliorer la sécurité publique.

Les prestations du ministère des Services sociaux

La vérificatrice a constaté que le ministère des Services sociaux doit vérifier correctement les informations utilisées pour justifier les paiements d'aide au revenu à ses clients, comme l'exigent ses propres politiques et procédures.

Elle indique que dans 49 % des cas, les dossiers de clients comprenaient des pièces justificatives inappropriées et que dans certains cas, les clients ont reçu des prestations à des taux incorrects.

De plus, le Ministère n'a pas été en mesure de vérifier les revenus des clients qui ont été déclarés auprès du gouvernement fédéral.

Cela signifie qu'il y a peut-être des clients de l'aide au revenu qui ont reçu un soutien du ministère des Services sociaux en 2020-2021 tout en obtenant des revenus de programmes d'aide à la COVID-19 du gouvernement fédéral.

Le rapport de la vérificatrice a mis en lumière des préoccupations dans seulement 11 agences, ce qui signifie, dit-elle, que la plus grande partie a effectué ses contrôles financiers, s'est conformée aux autorisations financières et a préparé des états financiers fiables.

L'audit comprenait aussi l'examen des dépenses gouvernementales consacrées à d'autres programmes de soutien financier liés à la COVID-19.

Dans l'ensemble, le rapport souligne que les ministères étaient en mesure de fournir rapidement des programmes de soutien financier, tout en maintenant des processus administratifs suffisants.

Au total, l’audit a touché 100 sociétés d'État et organisme, 36 sociétés affiliées aux soins de santé, 19 ministères et 8 régimes de retraite et d'avantages sociaux.