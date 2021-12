Chirurgies annulées : une femme de Kedgwick attend depuis 2 ans

Betty St-Pierre de Kedgwick, au Nouveau-Brunswick, attend une opération concernant son hernie au ventre depuis décembre 2019. Après deux rendez-vous remis en raison de la pandémie de COVID-19, sa chirurgie non urgente devrait avoir lieu le 13 décembre.

Sont ben mieux de pas cancellé, parce qu’ils vont perdre un client. Je garde ma bosse. Je me fais plus opérer , affirme Mme St-Pierre, visiblement frustrée.

Betty St-Pierre doit subir une opération le 13 décembre qu'elle attendait depuis deux ans. Photo : Radio-Canada

Si la vie de la femme de 68 ans n’est en danger, son quotidien a dû être adapté à cause de son ventre gonflé. Elle a dû s'acheter des vêtements plus amples et éviter de trop s’approcher du comptoir pour ne pas avoir de douleurs.

Je fais penser à une femme enceinte , déplore-t-elle. Ça fait deux fois que je me brûle la bédaine après le poêle, parce qu'elle est trop avancée.

500 chirurgies de moins par mois

Par mesure préventive ou en raison d’une éclosion de COVID-19 dans un établissement de santé, de nombreuses chirurgies non urgentes, comme celle de Mme St-Pierre, ont été remises au Nouveau-Brunswick depuis le début de la pandémie.

Dans la province, on a pratiqué environ 500 chirurgies de moins par mois pendant les 16 premiers mois de la pandémie en comparaison avec 2019, selon les plus récentes données de l’Institut canadien d’information sur la santé.

On constate en avril 2020 la plus importante baisse en un mois, de 72 % plus précisément. Les chirurgies à volume élevé comme les remplacements de hanche ou de genou avaient chuté de 89 % en comparaison avec 2019.

Au pays en 2019, on a pratiqué quelque 560 000 chirurgies de plus que pendant les 16 premiers mois de la pandémie.

Pas encore à plein régime chez Vitalité

Les hôpitaux du Réseau de santé Vitalité n’ont pas tous repris le rythme d'avant la pandémie. Certains ne pratiquent que 75 % des chirurgies qu’ils pratiquaient avant la pandémie.

Selon la Dre Nathalie Banville, la vice-présidente aux affaires médicales du réseau de santé, ce rythme plus lent s’explique principalement par une pénurie de main-d'œuvre. Elle explique que le réseau priorise les chirurgies plus urgentes.

Il y a des chirurgies qui sont moins urgentes, oui, mais [il y a des situations où] les patients ont de la douleur , a déclaré la Dre Banville dans une réunion publique du conseil d’administration de Vitalité mardi.

Je vous témoigne que le patient demeure toujours notre motivation principale dans ces décisions-là , a affirmé la PDG de Vitalité, la Dre France Desrosiers, dans cette même rencontre.

La PDG du Réseau de santé Vitalité, la Dre France Desrosiers en conférence de presse (archives) Photo : Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Elle a ajouté que le ministère de la Santé, celui du Développement social, les deux régies de santé, le Programme extra-mural et Ambulance Nouveau-Brunswick travaillent étroitement ensemble, une collaboration digne de mention selon elle.

D'autres rendez-vous annulés

Il n’y a pas que les chirurgies non urgentes qui ont fait les frais de la pandémie. Certains rendez-vous médicaux ont aussi dû être remis, comme celui de Jean-Claude Chiasson pour faire vérifier son stimulateur cardiaque. L’appareil permet d'assurer que le cœur bat plus de 50 fois par minute. Sans le stimulateur, le cœur de M. Chiasson peut ne battre qu’une vingtaine de fois par minute, ce qui a notamment suscité des évanouissements. Une vérification est nécessaire aux six mois.

Jean-Charles Chiasson fera évalué son stimulateur deux mois plus tard que prévu en raison de la pandémie. Photo : Radio-Canada

C’est pas nécessairement une question d’urgence, mais c’est une question de sécurité , explique-t-il.

Le rendez-vous du résident de Paquetville de la mi-octobre à l’Hôpital de Bathurst a été annulé en raison de la COVID-19. Il vient d’obtenir un nouveau rendez-vous deux mois plus tard, le 15 décembre.