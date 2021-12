Un présumé espion chinois arrêté par la GRC

Une enquête de l'Équipe intégrée sur la sécurité nationale a mené les policiers fédéraux à porter une accusation d'abus de confiance par un fonctionnaire public contre l'homme de 61 ans.

Selon les informations préliminaires, le résident de Brossard aurait profité de son statut d'ingénieur au sein de l'Agence spatiale canadienne pour négocier discrètement des ententes d'installation de stations-relais destinées à communiquer avec des satellites en Islande.

Il aurait agi au nom d'une compagnie aérospatiale chinoise et non comme représentant de l'agence canadienne.

La GRC précise que Wanping Zheng n'était pas autorisé à faire ce type de lobbying pour l'Agence spatiale canadienne, et encore moins à le faire pour un pays concurrent dans l'exploration spatiale.

Pour le moment, il serait difficile d'évaluer le type d'informations qu'il aurait transmises à la Chine durant son emploi à l'ASC.

M. Zheng devrait comparaître le 15 décembre prochain au palais de justice de Longueuil.

Dans une déclaration écrite à Radio-Canada, l’ASC affirme collabore[r] à l’enquête depuis le début , mais se garde de faire d’autres commentaires sur cette affaire puisqu’un tribunal en a été saisi .

L'agence souligne tout de même que quand des doutes ont été soulevés au sujet des activités de la personne en cause en dehors des heures de travail, l’ASC a pris diverses mesures : elle a notamment mené une enquête interne et restreint l’accès aux renseignements. D’autres mesures ont succédé et la personne en cause a cessé de travailler à l’ASC en 2019 .