De plus en plus de drogues au volant à Sudbury

Cette année, la police a remis 98 infractions pour conduite avec facultés affaiblies de plus que l'année précédente.

De ce nombre, 150 infractions en 2021 sont reliées à l'usage de drogue au volant, comparativement aux 66 cas répertoriés en 2020.

Blair Ramsay, sergent à l’unité de gestion de la circulation au Service de police du Grand Sudbury, explique que son service reçoit de plus en plus d’appels de dénonciation contre des conducteurs avec les facultés affaiblies.

Son unité a même reçu un appel concernant des individus inconscients à leur volant, alors que le véhicule se trouvait à une intersection.

« Nous recevons de différents types d’appels ; par exemple : un véhicule qui a fait une embardée, ou qui a heurté une rambarde… ce genre d’incidents. » — Une citation de Blair Ramsay, sergent, Unité de gestion de la circulation, Service de police du Grand Sudbury

Reconnaître les symptômes

Le sergent Ramsay souligne que certains de leurs agents ont reçu une formation afin de mieux déceler les symptômes d’une personne sous l’influence de la drogue.

Ces agents peuvent faire un test de sobriété sur place, et en cas d’échec, ils peuvent ramener l’individu à la station de police.

Là-bas, explique le sergent, il est possible de faire des analyses plus approfondies qui peuvent dans certains cas, permettre d’identifier la drogue en cause.

« C’est pourquoi il faut planifier. Il faut avoir un chauffeur désigné sous la main si on veut boire de l’alcool ou utiliser des drogues. » — Une citation de Blair Ramsay, sergent, Unité de gestion de la circulation, Service de police du Grand Sudbury

Le sergent Blair Ramsay regrette que la conduite avec les facultés affaiblies soit un phénomène qui ne semble pas s’arrêter .

Il souligne que les appels de dénonciation des membres de la communauté qui suspectent la présence d’un conducteur fautif aident le service de police.

Une publication humoristique du Service de police du Grand Sudbury rappelle que des places sont toujours disponibles dans leurs locaux pour ceux qui enfreignent la loi.