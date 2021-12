Huguette Lemay quitte la direction générale de la Ville de Rouyn-Noranda

Dans une note interne obtenue par Radio-Canada, Mme Lemay affirme prendre cette décision à la suite d’une longue réflexion et dans le but d’entreprendre de nouveaux défis qui se sont présentés à moi .

Celle qui a auparavant été à la tête du Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda durant sept ans n’a pas souhaité préciser la teneur du prochain défi qu’elle souhaite relever.

C’est une très bonne question, mais malheureusement, je ne peux pas répondre. Le projet que j’ai en tête et les opportunités qui se présentent à moi, je vais m’y consacrer dans un deuxième temps. Actuellement, mon énergie va vraiment être mise à bien terminer mon mandat à la Ville de Rouyn-Noranda, donc c’est à ça que je vais me consacrer au cours des prochains mois , indique-t-elle.

Huguette Lemay en compagnie de la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire (archives) Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Huguette Lemay est entrée en fonction à titre de directrice générale de la Ville le 30 novembre 2015, après le départ de Denis Charron qui occupait le poste depuis 1981.

Elle aura donc occupé la fonction durant un peu plus de six ans.

Au nombre de ses réalisations, Mme Lemay affirme que celle dont elle retire le plus de fierté est la mise en place d’une planification à long terme à la Ville.

La principale, c'est vraiment d’avoir pris un virage planification. J’ai apporté avec les équipes et avec le conseil municipal une planification stratégique donc avec des visions à moyen et à long terme et des résultats attendus. C’est vraiment un virage planification, des plans directeurs d’équipements sportifs, de nos bâtiments également, pour aider à ce qu’on prenne les meilleures décisions possibles , souligne-t-elle.

Dans la note destinée au personnel cadre et professionnel, Huguette Lemay soutient que le conseil municipal a déjà entamé des démarches afin de pourvoir le poste qu’elle laissera vacant.

Elle ajoute qu’elle collaborera à la transition afin que la passation des pouvoirs se déroule dans les meilleures conditions possibles.