Le procès de Mélanie Gagnon pour agression sexuelle sur un mineur se fera en août

Mercredi, la femme de 35 ans en était à sa neuvième apparition en salle d'audience au palais de justice d'Alma depuis son arrestation ce printemps.

Son avocat, Me Jean-Marc Fradette, n'est pas parvenu à s'entendre avec la direction des poursuites criminelles et pénales dans ce dossier.

Mélanie Gagnon avait déjà plaidé non coupable à deux chefs d'accusation de contacts sexuels et d'agression sexuelle sur un garçon d'une douzaine d'années. Les événements seraient survenus entre novembre et décembre 2020 au Lac-Saint-Jean.