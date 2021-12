Le Manitoba envisage d’annuler plus d’interventions chirurgicales

Les autorités sanitaires du Manitoba envisagent d'annuler plus d'interventions chirurgicales pour faire de la place dans les hôpitaux. La quatrième vague de COVID-19 ajoute de la pression sur les unités de soins intensifs de la province.

Dans les deux derniers jours, la province a admis dix nouveaux patients aux soins intensifs, dont six lundi, un sommet quotidien pour la quatrième vague. Dans la nuit de mardi, 34 personnes atteintes de la COVID-19 se trouvaient aux soins intensifs au Manitoba.

Malheureusement, nous allons devoir examiner le besoin de réduire nos soins chirurgicaux afin d’ajouter des lits aux soins intensifs, alors cette planification est active et en cours , indique la cheffe des opérations de COVID-19 de Soins Communs Manitoba, Monika Warren.

Nous allons dans la mauvaise direction , lance-t-elle.

Mme Warren souligne que le système de soins de santé est mis à l’épreuve lorsque le nombre quotidien moyen de nouveaux patients aux soins intensifs est de trois ou plus.

Nous ne voyons pas beaucoup de patients pleinement vaccinés à l’hôpital ou aux soins intensifs , poursuit-elle.

Le thème récurrent dans tout ça est le volume absolu de patients non vaccinés qui sont à l’origine de ces chiffres et qui mettent à risque les systèmes de santé de notre province , ajoute Monika Warren.

Contrer Omicron avec la 3e dose

Monika Warren a participé à une conférence de presse avec le médecin hygiéniste en chef adjoint de la province, Jazz Atwal et la médecin en chef du ministère de la Santé et des Aînés et responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19, Joss Reimer, mercredi matin.

C’est la première fois que les autorités sanitaires s’exprimaient depuis l'annonce, mardi, de la découverte d’un premier cas du variant Omicron au Manitoba.

Nous comprenons que la nouvelle d’un cas d’Omicron au Manitoba peut créer des sentiments d’angoisse et de préoccupation chez les Manitobains, dit le Dr Atwal. Un nouvel ennemi dans cette lutte n’est pas ce que nous voulions entendre.

en raison Cependant, poursuit-il, le Manitoba s’attendait à l’arrivée de ce nouveau variant préoccupant et la province continue de faire tout ce qu’elle peut pour lutter contre la COVID-19. Le Dr Atwal a ajouté que la santé publique n’envisage pas pour le moment de nouvelles restrictions sanitaires.

Mercredi, le Manitoba a annoncé quatre nouveaux cas du variant Omicron.

Pour sa part, la Dre Reimer souligne l’importance d’obtenir une troisième dose du vaccin pour contrer la progression de la quatrième vague et du variant Omicron.

Nous sommes très optimistes par rapport à la protection contre Omicron après une dose de rappel , affirme-t-elle.