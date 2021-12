Le boulevard Saint-Joseph rouvert à la circulation

Le tronçon situé entre le boulevard Montclair et la rue Gamelin a été partiellement fermé aux voitures pendant six mois pour des travaux, maintenant complétés. L’été prochain, la Ville compte finaliser les aménagements paysagers et l’installation de mobilier urbain.

Les travaux continuent

Le projet de réaménagement du boulevard Saint-Joseph, dont le coût total est estimé à 135 millions de dollars, se poursuit. Un autre tronçon situé entre la rue Gamelin et le boulevard Saint-Raymond sera fermé en juin 2022. La Ville prévoit que cette nouvelle phase de travaux s’étalera aussi sur six mois.

Le tronçon entre la rue Gamelin et le boulevard Saint-Raymond sera fermé en juin prochain. Photo : Radio-Canada

La fermeture de cette section du réseau routier pourrait avoir un impact majeur sur la circulation, a avancé la conseillère municipale Louise Boudrias. L’autre section qui a été faite, c’est certain que ça a engendré des problématiques, mais ça a quand même été bien fait. [...] Il y a une gestion de tout ça qui se fait de façon très sérieuse , a-t-elle commenté.

Pendant les travaux, les commerces resteront ouverts et accessibles, précise la Ville dans son communiqué. Mais certainement, les entreprises seront affectées, a reconnu Mme Boudrias.

Questionnée sur la possibilité d’offrir des compensations aux commerçants, Mme Boudrias a répondu que cette option avait déjà été soulevée dans le passé, mais qu’ il n’y avait pas d’appétit autour de la table à ce moment-là .

Je pense que c’est quelque chose sur quoi on devrait se pencher, parce qu’il y aura aussi de plus en plus de gros travaux comme ça dans Gatineau. [...] Je pense qu'à Gatineau, on est rendus là, et on devrait se pencher au moins pour faire une analyse de tout ça , a-t-elle ajouté.

Avec les informations de Nathalie Tremblay