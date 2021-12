Danielle Trottier met fin à Toute la vie et prépare une nouvelle série

Plus on avance dans un sujet et plus on réalise qu’on veut aller au bout de chacune des histoires et y aller d’une façon de plus en plus intense, explique Danielle Trottier. Quand je parlais avec des ados, je ressentais constamment leur urgence de vivre. Après trois ans à ce rythme de vie très intense, j’avais fait le tour de pas mal de choses.

Transmettre l’énergie des ados

La scénariste se dit fière de Toute la vie qu’elle a eu un plaisir fou à écrire. J’ai vraiment aimé l’énergie des ados et les voir se lancer dans leur vie , dit-elle.

J’ai été très impressionnée par la performance des acteurs et des actrices, précise-t-elle, louant le travail de direction de jeu du réalisateur Jean-Philippe Duval. La relève est vraiment forte! À chaque fois, je me dis : ils sont épatants.

Toute une vie est parvenue à réunir, en moyenne, plus d’1,1 million de personnes chaque semaine. Et s’adresser au plus grand nombre est exactement ce que voulait Danielle Trottier.

Mon grand souci d’auteur est vraiment de parler de réalités qui peuvent toucher un maximum de personnes possibles. Avec le sujet des grossesses adolescentes, j’avais l’impression que je pouvais toucher les jeunes adultes, les parents, les grands-parents, les gens qui interviennent auprès des jeunes...

«Toute la vie» est notamment interprétée par Roy Dupuis. Photo : Aetios Productions

Une nouvelle série encore mystérieuse

La prochaine création télévisuelle de Danielle Trottier se déclinera en saisons de 24 épisodes. Elle sera à nouveau réalisée par Jean-Philippe Duval et produite par Fabienne Larouche ainsi que par Michel Trudeau.

Pour le moment, la scénariste refuse d’en dire plus, se contentant de révéler que cette série va avoir quelque chose de très particulier .

Fidèle à son habitude, celle qui veut être de son temps y abordera un thème actuel encore peu exploré, comme ce fut le cas avec Unité 9, qui a plongé le public dans l’univers carcéral féminin, et Cheval-Serpent, qui s’est déroulé dans celui des danseurs nus.

« J’ai toujours cette préoccupation de choisir des sujets dont on a pas encore parlé à la télé. Je suis donc allée dans un milieu où l’on va découvrir des choses, car c’est important d’aller vers l’inconnu. » — Une citation de Danielle Trottier, scénariste

Pour moi, la télé nous apporte quelque chose pas encore expérimenté et nous donne le pouls du monde, en sécurité, assis dans notre salon , ajoute-t-elle.

À la rencontre de l'autre

Amener une histoire à maturité prend du temps. Danielle Trottier planchait donc encore sur l’écriture de Toute une vie quand elle a commencé ses recherches pour sa prochaine série.

Je veux être le plus proche du réel possible, car je veux que le téléspectateur s’y reconnaisse , souligne-t-elle.

Des années de recherche qui l’ont amenée à rencontrer des personnes généreuses de leur temps pour lui raconter leur expérience de vie particulière.

« Je ne peux pas vivre 100 vies, mais je peux documenter 100 vies. J’aime cette télé qui nous amène au cœur de la vie de différentes personnes. » — Une citation de Danielle Trottier, scénariste

Des détails quant à la nouvelle série imaginée par Danielle Trottier devraient être annoncés au début de l’année prochaine. D’ici là, le public pourra découvrir la troisième et dernière saison de Toute la vie à partir du 4 janvier.

Ce texte a été écrit à partir de l’entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.