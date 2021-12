Deux fermes jeannoises dans un projet contre la lutte aux changements climatiques

Le projet Agriclimat, des fermes adaptées pour le futur jettera les bases d'une nouvelle démarche qui déterminera les actions les plus appropriées pour chacune des entreprises de ce secteur d'activité. Il s’agit d’une initiative portée par le Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec (CDAQ) en collaboration avec plusieurs partenaires.

Les fermes participantes se pencheront sur l'adaptation de l'entreprise au climat futur, la diminution des émissions de gaz à effet de serre (GES) et l'augmentation de la séquestration du carbone .

On va évoluer tout le monde ensemble en apprenant et en expérimentant. Vous savez, un producteur qui fait une expérience sur une nouvelle culture, si le résultat est mauvais, il paye pour. Un projet du genre est soutenu par des programmes. Ainsi, le producteur ne prend pas tous les risques seul , fait valoir le président de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles (UPA) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Mario Théberge.

À travers ce projet, les fermes pilotes prendront connaissance des changements climatiques propres à leur secteur et des risques qui y sont associés. Elles en apprendront davantage sur leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre (GES) et comment l’améliorer. Ils constateront la dynamique du carbone dans leurs sols et arbres, et seront en mesure de déterminer des pratiques qui permettraient d'optimiser ce levier de lutte dans leur entreprise , lit-on dans une communication écrite transmise par l’Union des producteurs agricoles UPA Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le reste des producteurs et des conseillers agricoles du Québec pourront profiter des retombées du projet qui s’étale sur une période de trois ans. M. Théberge est d'avis que les producteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean bénéficieront de l'initiative.