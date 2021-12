Campus Saint-Jean : tous les conseils scolaires francophones aux côtés de l’ACFA

Dans un communiqué, l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta dit que le conseil scolaire a pris cette décision à l’unanimité mardi lors d’une session de travail. La décision sera entérinée lors de sa réunion ordinaire du 14 décembre , peut-on lire dans le document.

Il est urgent que la question du sous-financement chronique de la seule institution postsecondaire de langue française en Alberta se règle. Le Campus Saint-Jean contribue à ce que nous puissions offrir à nos élèves une éducation de qualité réellement équivalente à celle de la majorité, en formant les enseignants et les autres professionnels nécessaires à la mise en œuvre de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés , déclare Marco Bergeron, président du Conseil scolaire FrancoSud, dans le communiqué.

Le Campus Saint-Jean joue un rôle fondamental pour les conseils scolaires francophones en Alberta et pour la francophonie albertaine [...] Aujourd’hui, je suis particulièrement ravie de la solidarité démontrée de tous les conseils scolaires francophones envers cette cause et qui illustre la force et la cohésion de notre communauté , souligne pour sa part la présidente de l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta , Sheila Risbud.

En août 2020, l’Association canadienne-française de l'Alberta a décidé de poursuivre le gouvernement provincial et l’Université de l’Alberta pour remédier à la précarité financière du Campus Saint-Jean et aux coupes budgétaires.

Fin novembre, le Conseil scolaire Centre-Nord et les conseils scolaires du Nord-Ouest et du Centre-Est ont décidé d’agir en tant que codemandeurs dans ce dossier.