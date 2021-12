30 % des enfants de 5 à 11 ans sont vaccinés contre la COVID-19 à T.-N.-L.

Une de ces personnes a moins de 20 ans et les autres sont dans la soixantaine.

Il y a 17 cas actifs connus des reponsables de santé publique de la province, cinq de moins qu’il y a une semaine et moins de la moitié du total d’il y a un mois.

Il n’y a actuellement aucune hospitalisation causée par le virus.

Plus de 442 000 résidents de Terre-Neuve-et-Labrador sont considérés comme pleinement vaccinés contre la COVID-19. C’est plus de 91 % des personnes de 12 ans et plus admissibles à la vaccination qui ont reçu deux doses.

Plus de 95 % des 12 ans et plus ont reçu au moins une première dose de vaccin.

La vaccination des 5 à 11 ans a commencé récemment. Selon les données communiquées lundi, près de 30 % des enfants de ce groupe d’âge — plus de 10 000 enfants — ont reçu leur première dose.

Le ministère provincial de la Santé dit toujours être dans l’impossibilité de communiquer le nombre de tests de dépistage qui sont effectués. Cette situation persiste depuis une cyberattaque contre les réseaux de santé, détectée le 30 octobre.