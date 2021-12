COVID-19 : le Yukon signale deux infections au variant Omicron du virus

Nous en apprenons toujours à propos des caractéristiques de ce variant. Ce qui est apparent c’est qu'il est peut-être plus transmissible que les autres variant. [...] Pour le Yukon, cela veut dire que l'on reste avec les mesures en place. Nous encourageons les gens à suivre toutes les mesures en place et ceux qui sont plus vulnérables, on doit suivre encore plus les mesures [sanitaires].

Catherine Elliott affirme que la meilleure protection demeure la vaccination, particulièrement chez les enfants, car celle-ci permet d'assurer une meilleure immunisation collective.

La troisième dose désormais accessible aux adultes

Les autorités sanitaires annoncent, par ailleurs, que tous les Yukonnais de plus de 18 ans ont dès maintenant accès à la dose de rappel (troisième dose).

Les Yukonnais peuvent prendre rendez-vous dès aujourd’hui sur le site web du gouvernement  (Nouvelle fenêtre) , tant pour les cliniques de vaccination à Whitehorse que dans certaines collectivités.

Les autorités soulignent que le nombre de cas actifs est à la baisse, suggérant, affirme le Dre Elliott, que les mesures de restrictions mises en place le mois dernier ont fonctionné.

Le territoire dénombre actuellement 41 cas actifs d'infection, pour un total de 1556 cas depuis le début de la pandémie. Un 14e décès a été rapporté le 2 décembre dernier.