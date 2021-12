Foo Fighters, A$AP Rocky et Dua Lipa en tête d’affiche à Osheaga

Le groupe de Dave Grohl sera le clou du spectacle pour le vendredi 29 juillet, alors que le rappeur et la chanteuse seront au premier plan de la programmation du samedi 30 et du dimanche 31 juillet, respectivement.

Dua Lipa Photo : Getty Images

Osheaga avait été complètement annulé en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Cette année, on a présenté un événement réduit, privé de ses vedettes internationales telles que Cardi B, Post Malone et les Foo Fighters.

Les Retrouvailles Osheaga, qui se sont déroulées du 1er au 3 octobre, ont plutôt permis à la foule d’assister à des concerts de talents locaux, dont Charlotte Cardin, Half Moon Run et Jessie Reyez.

Les passes week-end pour Osheaga 2022 sont déjà en vente sur le site de l’événement.  (Nouvelle fenêtre)

D’ici la tenue du festival, Osheaga présentera plusieurs concerts hors-saison à Montréal, dans le cadre de sa série Osheaga présente  (Nouvelle fenêtre) . On pourra notamment voir le groupe Men I Trust, Charlotte Cardin, Tame Impala, Death from Above 1979, Chet Faker, Klô Pelgag et The Franklin Electric.