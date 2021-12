74 nouveaux cas de COVID-19 à Ottawa, 22 en Outaouais

On recense 74 nouveaux cas d’infection à la COVID-19 mercredi à Ottawa, la plus importante hausse de cas quotidienne depuis la fin du mois de septembre.

D’ailleurs, la province de l’Ontario a franchi à nouveau le cap des 1000 nouveaux cas quotidiens, avec 1009 cas et huit décès depuis les 24 dernières heures.

Toutefois, aucun décès n’a été rapporté sur le territoire de la capitale nationale, rapporte Santé publique Ottawa (SPO).

Des 475 cas actifs dans la région, on compte six hospitalisations et deux patients aux soins intensifs.

La tranche d’âge la plus représentée dans le nombre de cas demeure celle des enfants de 0 à 9 ans, indique SPOSanté publique Ottawa . Toutefois, la vaccination de ce groupe d’âge va bon train dans la région d'Ottawa et celle de Gatineau.

22 nouveaux cas de COVID-19 en Outaouais

Le nombre de nouveaux cas d’infection se maintient de l’autre côté de la rivière, avec 22 nouvelles infections depuis les dernières 24 heures.

Aucun nouveau décès en lien avec la COVID-19 n’a été rapporté mercredi, rapporte l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

En tout, il y a 165 cas actifs d’infection au coronavirus en Outaouais.

Depuis le début de la pandémie, l’ INSPQInstitut national de santé publique du Québec a recensé 14 753 cas de COVID-19 dans la région.

Dans l’ensemble de la province québécoise, on recense 1367 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès s'ajoutent au bilan.

Plus de détails à venir