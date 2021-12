Les travaux à la plage de Pointe-aux-Outardes sont terminés

Un peu plus de 300 000 tonnes de matériel de recharge ont été versées sur la plage. Ce mélange de sable et de pierres rondes vise à protéger une portion de 1,5 kilomètre de plage sur la rue Labrie, où 76 propriétés sont menacées par l'érosion, qui gruge en moyenne de 0,8 mètre de terrain par année.

Le maire de la municipalité, Julien Normand, indique que tout s'est déroulé comme prévu et que les délais ont été respectés. Il ne reste que la pose gazon qui a été repoussée au printemps prochain en raison de la neige. Mais le site en tant que tel est réhabilité, comme il l'était [...] à son état d'origine , précise-t-il.

Les citoyens peuvent circuler sur la plage en toute sécurité, mais Julien Normand explique qu'il faudra attendre quelques années avant que la plage retrouve une apparence qui ressemble à celle d’autrefois.

« C'est encore comme un gros bloc de sable. Il y a quand même eu de grosses marées, mais on s'entend que ça va prendre comme 2-3 ans avant qu'une belle pente égale se forme, où la vague va venir mourir sur la berge et non dans le pied du talus. »