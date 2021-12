Demande en hausse et ressources en baisse à la Dowtown Mission de Windsor

John Hilt est bénévole à la Downtown Mission depuis environ 10 ans, et il lui est arrivé d'avoir lui-même besoin de la banque alimentaire.

Certains jours, je le fais, d'autres non, mais je reviens toujours pour rendre la pareille , confie-t-il en préparant des repas.

« J'aimerais que plus de gens le fassent, mais je n'y peux rien. » — Une citation de John Hilt, bénévole au refuge Downtown Mission de Windsor

Il explique que depuis qu'il aide au refuge, il a vu le nombre de personnes qui utilisent notamment la banque alimentaire a doublé.

John Hilt est bénévole à la banque alimentaire de la Downtown Mission de WIndsor. Photo : CBC/Chris Ensing

L'aggravation de la pauvreté est un constat que fait aussi la directrice générale par intérim de l'organisme.

Rukshini Ponniah-Goulin explique que les deux dernières années ont été difficiles en raison de la pandémie et de la hausse du coût de la vie.

Nous avons constaté une augmentation d'environ 14 % depuis l'an dernier , indique-t-elle. Nous voyons [aussi] plus de gens qui ont des problèmes de santé mentale, de toxicomanie.

Le refuge aide actuellement environ 6830 ménages.

Des dons, mais aussi des bras

Habituellement, le refuge compte sur les dons alimentaires et financiers pour assurer ses services, mais avec la pandémie, de nombreuses collectes de nourriture et de dons ont été annulées et viennent seulement de reprendre, explique Mme Ponniah-Goulin.

La directrice générale par intérim de la Downtown Mission de Windsor, Rukshini Ponniah-Goulin, dit que son organisme a besoin de tout. Photo : CBC/Chris Ensing

Au-delà des besoins alimentaires, l'organisme fait aussi face à une pénurie de bénévoles.

Je dirais que nous avons perdu 70 % des bénévoles que nous avons habituellement , précise-t-elle.

Selon elle, l'organisme pouvait auparavant compter sur une liste d'appel de 1800 bénévoles. Cette liste est tombée à 400 personnes aujourd'hui.

Vous verrez où va la nourriture. Vous verrez où elle arrive, et vous pourrez la regarder et vous dire WOW , souligne John Hilt qui souhaite ardemment que de nouveaux bénévoles se présentent.

Il y a de la place pour que chacun puisse aider , conclut-il.

La banque alimentaire de la Downtown Mission est située au 875, avenue Ouellette et fonctionne du mardi au vendredi, de 10 h à 15 h.

Avec des informations de CBC