COVID-19 : une éclosion en cours à la Résidence du Sacré-Cœur à Rimouski

Le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent confirme une éclosion de COVID-19 à la Résidence du Sacré-Cœur, une résidence privée pour aînés (RPA) dans Rimouski-Est. Deux travailleurs et deux résidents sont atteints de la maladie.

Tous les 26 résidents et les 24 travailleurs de la RPArésidence privée pour aînés ont subi un test de dépistage mardi. La plupart des résidents ont déjà leur troisième dose du vaccin contre la COVID-19.

Par ailleurs, les autorités de santé publique ajoutent 12 nouveaux cas positifs au SRAS-CoV-2 au bilan depuis les dernières 24 heures.

Nombre de cas par MRC Nombre de cas par MRC MRC du Bas-Saint-Laurent Nombre de cas de COVID-19 Kamouraska 743 Rivière-du-Loup 1379 Témiscouata 431 Les Basques 223 Rimouski-Neigette 958 (+6) La Mitis 224 (+3) La Matanie 295 (+1) La Matapédia 420 (+2) Indéterminés 0

4673 Bas-laurentiens ont contracté la maladie depuis le début de la pandémie et 4496 en sont rétablies. Le nombre de cas actifs s’élève à 114.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Trois hospitalisations en lien avec les complications de la COVID-19 sont toujours en cours. Deux personnes sont soignées aux soins intensifs de l’Hôpital de Rimouski.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux a réalisé 740 tests de dépistage mardi au sein de la population bas-laurentienne.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux mène aussi toujours une opération de vigie dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Rimouski et Matane.

Vaccination 5-11 ans

Selon les récentes données, 4346 jeunes âgés de 5 à 11 ans ont été vaccinés au Bas-Saint-Laurent. Ainsi, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux estime que 56 % des 13 500 jeunes de la tranche d'âge de la région sont vaccinés ou en voie d’être vaccinés.