COVID-19 : diminution des cas quotidiens mais hausse des hospitalisations

Au total, l'Estrie a enregistré 270 nouveaux cas de COVID-19 lundi et mardi. La majorité des nouvelles infections ont été recensées à Sherbrooke, avec 118 nouveaux cas. Les réseaux locaux de services (RLS) de Memphrémagog et de la Haute-Yamaska ont pour leur part enregistré respectivement 41 et 33 nouveaux cas. Ailleurs, ce sont moins de 20 cas qui ont été recensés par secteur. Il y a toujours 59 milieux en éclosion en Estrie.

Un décès de plus est survenu au cours des deux derniers jours dans une résidence intermédiaire, ce qui porte à 385 le nombre de morts liés à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Plus de patients aux soins intensifs

Les hospitalisations sont toutefois à la hausse. En tout, 24 personnes sont hospitalisées en raison de complications liées à la COVID-19, dont 10 aux soins intensifs. L'Hôtel-Dieu de Sherbrooke est d'ailleurs le deuxième établissement ayant le plus de patients aux soins intensifs en lien avec le coronavirus au Québec.

La vaccination se poursuit en Estrie, et ce sont maintenant 31,9 % des 5-11 ans qui ont reçu une dose de vaccin contre la COVID-19. Le RLSréseau local de services des Sources tire toutefois de l'arrière, avec 16,6 % de cette tranche de la population qui est vaccinée. Dans ce secteur, les 18-29 ans et les 30-39 ans, qui correspondent principalement à l'âge des parents, ont un taux respectif de pleine vaccination de 62,1 % et 60,3 %.

Autre fermeture d'école

Une autre école a annoncé qu'elle fermait ses portes de manière préventive en raison d'une éclosion de COVID-19 entre ses murs.

L'École du Jardin-des-Lacs, à Saint-Denis-de-Brompton, sera donc fermée jusqu'au 13 décembre inclusivement, y compris le service de garde. En date du 8 décembre, une trentaine de cas avaient été recensés parmi les 487 élèves.