Inondations : les travaux de restauration présentent des risques

L'agence de sécurité et de santé au travail de la Colombie-Britannique, WorkSafeBC, lance une mise en garde aux entreprises qui s’apprêtent à faire des travaux de restauration après les inondations qui ont frappé la province .

Selon elle, les travailleurs sont à risque de contamination chimique et biologique en raison des eaux usées et des détritus amenés par les inondations. Ils doivent aussi composer avec des dommages structuraux et électriques, sans oublier la présence d'amiante dans les matériaux de construction.

Ils risquent également de trouver des carcasses d'animaux.

Des fermiers transportent des animaux lors d'une inondation à Abbotsford, en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

L'agence recommande à ces entreprises de s'inspirer des travaux de nettoyage après l'ouragan Katrina à La Nouvelle-Orléans, en 2005.

WorkSafeBC rappelle que les employeurs doivent mener des évaluations de risques et de dangers possibles avant d'entreprendre tout projet de rénovation.

Quatre rivières atmosphériques ont déferlé sur le sud de la Colombie-Britannique en novembre 2021, provoquant des inondations, des glissements de terrain, des fermetures de routes et des milliers d'évacuations.