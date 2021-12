Moisson Outaouais va distribuer 1800 paniers de Noël

Chaque panier a une valeur approximative de 100 $ et peut nourrir jusqu’à quatre personnes, a indiqué Armand Kayolo, directeur général de Moisson Outaouais.

Cette année, les paniers sont notamment composés d’aliments frais, comme du pain, un poulet entier, du bacon, du lait et des œufs. En ce qui a trait aux aliments secs, on y retrouve des pâtes alimentaires, des noix, des céréales et des desserts comme de la tarte au sucre.

Aussi, 1800 tourtières ont été confectionnées spécialement pour les paniers par Moisson Outaouais.

En Outaouais, les dons sont amassés dans les Provigo, Maxi et Jean Coutu, jusqu'au 31 décembre. Photo : Radio-Canada

Les denrées proviennent des dons qui ont été amassés dans les dernières semaines, notamment à l’occasion de la Guignolée des médias, jeudi dernier.

Moisson Outaouais indique que la demande en aide alimentaire est grandissante dans la région et que les dons amassés pendant la période des Fêtes aident l’organisme pour les mois à venir.

L'équipe de Moisson Outaouais a confectionné 1800 paniers de Noël cette année. Photo : Radio-Canada / FIONA COLLIENNE

D’ailleurs, les dons sont acceptés jusqu’au 31 décembre dans les Provigo, Maxi et Jean Coutu de la région.

Les conserves ont toujours la cote

Le plus facile, c’est vraiment les conserves, je sais qu’on en apporte déjà beaucoup aux banques alimentaires, mais dans les conserves on a beaucoup de groupes alimentaires , rappelle la nutritionniste Alexandra Dubuc en entrevue à Radio-Canada, en réponse à quelle denrée alimentaire il est préférable de donner.

En effet, il y a des légumes, des fruits et des protéines en conserve, tels que les légumineuses ou bien le poisson, dit-elle.

On retrouve plusieurs groupes alimentaires dans les boîtes de conserve. Photo : Radio-Canada / Émilie Vast

« Les conserves, c’est imbattable! » — Une citation de Alexandra Dubuc, nutritionniste

Mme Dubuc suggère toutefois de choisir des conserves qui sont réduites en sodium.