20 ans de spectacles pour les Muses, les frères Belivo et Roland Gauvin

La série de spectacles Noël avec Les Muses, les frères Belivo et Roland Gauvin sera présentée pour une vingtième fois la semaine prochaine au Théâtre Capitol de Moncton.

C’est un rendez-vous hivernal qui annonce le temps des Fêtes pour les artistes et le public.

Je pense que c’est un beau cadeau de la vie de dire qu’on a pu faire ça pendant 20 ans , indique Monique Poirier, qui est membre des Muses et de l’équipe de production.

L'artiste Monique Poirier. Photo : Cindy Duclos

Noël avec Les Muses, les frères Belivo et Roland Gauvin est un spectacle qui s’est transformé en tradition pour toute l’équipe, selon Monique Poirier.

C’est ma messe de minuit, mais sept soirs de suite! , a-t-elle ajouté.

Vingt ans plus tard, les mêmes artistes sont sur scène, mais le répertoire a évolué.

La première partie du spectacle regroupe aujourd’hui des chants de Noël plus traditionnels, pour laisser place à une deuxième partie plus festive avec des chants populaires en français et en anglais.

La chorale des Jeunes chanteurs d’Acadie et les enfants des chanteurs seront aussi de retour sur scène cette année.

Notre but c’est de mettre les gens dans l’esprit des fêtes puis nous c’est ce que ça nous fait sur scène , affirme Monique Poirier.

Une première à l’école secondaire Moncton High en 2001

La première du spectacle de Noël avec Les Muses, les frères Belivo et Roland Gauvin s’est déroulée à l’école secondaire Moncton High en 2001. Le groupe a ensuite offert une petite tournée de spectacles dans la province. C’est un concept qui devait cependant être présenté une seule année, mais bien sûr, cela n’a pas été le cas.

Qu’on soit rendu là et que ce soit toujours une demande, ça fait chaud au cœur, c’est flatteur , a indiqué Roland Gauvin, aussi connu comme membre du groupe 1755.

L'artiste Roland Gauvin. Photo : Cindy Duclos

Après quelques années en tournée au début des années 2000, l’équipe de production a décidé de choisir un seul endroit où offrir la série de spectacles pour faciliter la tâche de l’équipe. C’est de cette façon que le Théâtre Capitol a commencé à présenter ce spectacle qui est rapidement devenu une tradition de Noël.

Des liens forts se sont tissés

L’équipe du spectacle est devenue une deuxième famille pour Monique Poirier et Roland Gauvin.

Mais le public a aussi une grande part à jouer dans le succès de cette rencontre annuelle.

Le public, on sent vraiment qu’il fait partie de la famille avec nous autres le temps de ce spectacle-là , ajoute Monique Poirier.

L’an dernier, le spectacle a été offert dans une version réduite et moins de personnes ont pu assister aux spectacles. L’esprit sera donc à la fête cette année, puisque le Théâtre Capitol pourra remplir sa salle. Le spectacle est présenté du 15 au 19 décembre.