3,7 M$ pour la construction d’une plateforme d’observation du béluga à Cacouna

La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk investira 3,7 millions de dollars afin de construire un bâtiment et une plateforme d'observation des mammifères marins au port de Gros-Cacouna.

Si tout va bien, cette plateforme sera construite sur la montagne qui surplombe le port de Cacouna à compter du printemps 2022. Les travaux devraient s'achever au plus tard en 2023.

C'est très ambitieux comme projet, ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus , affirme le grand chef de la Première Nation, Jacques Tremblay, qui ajoute que son organisation économise depuis longtemps afin de concrétiser ce projet d'envergure.

La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk investira 3,7 M$ pour la construction d'une plateforme d'observation des mammifères marins au port de Gros Cacouna. Photo : Architecture : Mainstudio architecture et Atelier 5 – Architecture du paysage : Rousseau Lefebvre

C'est dispendieux, mais tout va être fait en fonction de protéger l'environnement. [...] On va essayer d'éviter de toucher aux arbres, aux roches, peu importe, tout est pensé pour essayer de protéger au maximum l'environnement , dit-il.

À terme, la plateforme deviendra non seulement un lieu d'observation, mais aussi d'interprétation grâce au projet Fenêtres sur le béluga, annoncé par Québec le mois dernier. Le Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins (GREMM) et le Réseau d'observation des mammifères marins (ROMM) seront d'ailleurs mis à contribution pour permettre au grand public d'en apprendre davantage sur cette espèce menacée.

« On va pouvoir observer le béluga dans son habitat naturel sans le déranger. » — Une citation de Jacques Tremblay, grand chef de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk

Les chercheurs y recueilleront également des données sur le comportement des bélugas à l’aide d’hydrophones et de drones.

Plus de détails à venir