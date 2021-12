Soins de fin de vie : la commission transpartisane en faveur des demandes anticipées

La Commission spéciale sur l’évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie a déposé son rapport à l’Assemblée nationale du Québec, mercredi. Elle recommande qu'une personne majeure et apte puisse faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir si elle souffre d'une maladie grave et incurable qui la rendra inapte.

Mais la Commission ne recommande pas d'élargir l’accès à l’aide médicale à mourir aux personnes dont le seul problème médical est un trouble mental .

En vertu de cette recommandation, une personne ayant reçu un diagnostic d'Alzheimer pourrait formuler une demande d'aide médicale à mourir anticipée. La maladie d'Alzheimer, et les troubles neurocognitifs qu'elle entraîne, provoque le déclin des capacités de manière progressive et irréversible.

Formée à la fin mars par le gouvernement de François Legault, la Commission devait étudier les enjeux reliés à l'élargissement de la Loi sur les soins de fin de vie. Présidée par la députée de Roberval, Nancy Guillemette, elle regroupe une douzaine de députés, dont Véronique Hivon du Parti québécois et Vincent Marissal, de Québec solidaire, qui seront de ceux commentant le rapport en début d'après-midi lors d'une conférence de presse à Québec.

Il y a lieu de s'attendre à ce que les onze recommandations formulées par ce comité d'élus mènent à des changements législatifs.

L'une des recommandations vise à ce que la demande anticipée d'aide médicale à mourir soit inscrite sur un formulaire destiné à cette fin, qu'il soit rempli et signé devant un médecin et contresigné par deux témoins ou fait sous forme notariée.

Il est aussi recommandé que la personne désigne un tiers de confiance qui fera connaître sa demande anticipée et de réclamer, en son nom, le traitement de la demande au moment opportun.

Pour l'avocat en droit médical Jean-Pierre Ménard, ça met un poids solide sur la personne qui sera ainsi désignée .

Même s’il n’y a pas de chicane, ça va être difficile pour la personne en son âme et conscience de dire "oui maintenant c’est le temps" et la personne peut avoir l’impression qu’elle va se prononcer en faveur du décès , a déclaré Me Ménard sur ICI RDI.

Il est aussi recommandé que les demandes anticipées d'aide médicale à mourir soient ajoutées à un registre créé à cette fin.

La Commission recommande également qu'il soit fait mention, au dos de la carte d'assurance-maladie, de la demande anticipée d'aide médicale à mourir.

Au moment de l'adoption de la loi, en 2014, le patient devait être en fin de vie pour y accéder. Mais ce critère a été éliminé en 2020, en réponse à un jugement de la Cour supérieure donnant raison à Nicole Gladu et Jean Truchon, qui éprouvaient de graves problèmes de santé sans être à l'agonie.

La maladie mentale

La question à savoir si l'on doit consentir à ce qu'une personne atteinte, par exemple, d'une forme sévère de dépression, de démence ou de schizophrénie puisse demander et obtenir l'aide médicale à mourir se posait aux membres de la Commission. En abolissant le critère de fin de vie dans la loi, le législateur ouvrait la porte à cette possibilité.

Le comité d'élus a tranché et ne recommande pas au gouvernement de s'engager sur cette voie. Il en est venu à cette conclusion à la suite, notamment, de consultations en ligne à laquelle 3400 personnes ont répondu. Ce qui fait de cette consultation l’une des plus populaires de celles tenues par l’Assemblée nationale , est-il souligné dans l'introduction du rapport.

Cependant, de l'avis de l'avocat Jean-Pierre Ménard, le fait d'exclure les personnes aux prises avec un trouble mental pourrait être contesté devant les tribunaux au plan constitutionnel. L'état de la jurisprudence, pour la maladie mentale, est assez favorable au patient, dit-il. On a invalidé des mesures qui empêchaient les patients d'avoir accès à ces choses-là et le fait qu'on l'interdise complètement soulève de sérieux doutes [...].

Avec les informations de Davide Gentile