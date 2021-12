La Banque du Canada maintient son taux directeur à 0,25 %

Selon les données publiées par la banque centrale canadienne, la croissance économique a été d'environ 5,5 % au pays au troisième trimestre 2021.

Malgré la relance qui bat son plein au Canada et aux États-Unis, le banque du Canada souligne que la révision à la baisse des données du deuxième trimestre, combinée aux chiffres vigoureux du troisième trimestre, placent le PIBproduit intérieur brut du canada à environ 1,5 % du niveau auquel il se trouvait en 2019, tout juste avant le déclenchement de la pandémie.

C'est essentiellement la reprise de la consommation, particulièrement dans les services, à la faveur d'un assouplissement des restrictions sanitaires au Canada, qui a été le principal moteur de la croissance observée au troisième trimestre, explique la Banque du Canada dans un communiqué.

L'inflation sous surveillance

Les problèmes dans la chaîne d'approvisionnement mondiale engendrés par la pandémie continuent cependant d'entraver la croissance des autres composantes du PIB dont les exportations et les investissements, constate la Banque du Canada.

Les perturbations dans le transport et la production industrielle de nombreux pays depuis la pandémie est en grande partie responsable de ce que la Banque appelle les goulots d’étranglement persistants du côté de l’offre qui provoquent une rareté de certains biens et matériaux qui force les prix à la hausse en faisant gonfler la demande. Les produits et matériaux étant plus rares, ils sont plus en demande et donc plus chers.

La banque centrale affirme d'ailleurs surveiller de près les coûts de la main-d'oeuvre et l’indice des prix à la consommation (IPC) qu'elle considère actuellement élevé en raison des contraintes exercées sur l'approvisionnement mondial.

Les effets de ces contraintes sur les prix prendront vraisemblablement un certain temps à se dissiper en raison des retards d’approvisionnement accumulés jusqu’ici. Les prix de l’essence, qui avaient grandement contribué à la montée de l’inflation mesurée par l’IPC, ont récemment diminué , note la Banque du Canada.

« La Banque s’attend encore à ce que l’inflation mesurée par l’IPC demeure élevée dans la première moitié de 2022 et redescende vers 2 % dans la seconde. » — Une citation de Extrait du communiqué de la Banque du Canada