COVID-19 : 1009 cas et 8 morts de plus en Ontario

Le nombre d'infections remonte au-dessus de la barre des 1000; il y a près de 23 % plus de nouveaux cas que mercredi dernier.

Santé publique Ontario confirme 1009 nouveaux cas et 8 décès de plus.

Près de 44 % des nouvelles infections touchent des individus qui n'étaient pas pleinement vaccinés, alors que les non vaccinés forment 23,3 % de la population ontarienne, souligne la ministre de la Santé, Christine Elliott.

Il y a 124 nouveaux cas à Toronto, 92 à Ottawa, 82 dans la région de Simcoe Muskoka, 75 dans la région de Windsor-Essex, 69 dans la région de Kingston, 50 à Hamilton, 50 dans la région de York et 48 dans la région de Peel.

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour dans la province au cours de la dernière semaine est de 1007, comparativement à 821 il y a une semaine.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Variant Omicron

Le nombre de cas confirmés du variant Omicron en Ontario grimpe à 31.

Le bureau de santé publique de Middlesex-London confirme, de son côté, que le nouveau variant, qui serait plus transmissible, est lié à un foyer d'au moins 40 infections dans cette région du Sud-Ouest de la province. Deux voyageurs revenus du Nigeria à la fin de novembre seraient à l'origine de ce foyer.

La santé publique disait mardi avoir identifié 171 contacts à haut risque. Plusieurs garderies et écoles ont été fermées par mesure préventive.

Pour sa part, le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général de Toronto, pense que les autorités devraient offrir une troisième dose de vaccin à tous les Canadiens de 18 ans et plus. Il n'y a plus de doute, dit-il, [le variant] Omicron va supplanter le Delta. Les vaccins vont continuer à marcher, mais il vaut mieux avoir 3 doses plutôt que 2.

À l'heure actuelle, la troisième dose est offerte en Ontario aux 50 ans et plus ainsi qu'à certaines personnes souffrant de maladies chroniques, notamment.

Hospitalisations

Il y a 333 hospitalisations, soit 7 de moins que la veille.

Nombre de patients aux soins intensifs : 155 (-10)

Nombre de patients sous respirateur : 97 (+2)

Il y a 1129 nouvelles guérisons.

Le nombre de personnes présentement infectées diminue de 128, se chiffrant à 8351.

Vaccination

Plus de 74 300 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans la province mardi, alors que l'immunisation des 5 à 11 ans bat son plein.

À l'heure actuelle, 90,1 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et 87,4 %, deux doses.

Cas dans les écoles et les foyers

Il y a 252 infections de plus en milieu scolaire, y compris 219 cas touchant des élèves.

À l'heure actuelle, 860 écoles ont un cas déclaré de COVID-19, soit 17,75 % des établissements élémentaires et secondaires de la province.

Dix écoles sont fermées.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Il y a un décès de plus parmi les résidents des centres de soins de longue durée de la province, ainsi que 5 infections supplémentaires (3 chez les bénéficiaires et 2 parmi les employés).

Dépistage

Un peu plus de 38 500 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures dans la province.

Le taux de positivité des tests est de 3,3 %.

Depuis le début de la pandémie, l'Ontario a recensé 626 321 cas de COVID-19 et 10 044 décès.

Plus de détails à venir