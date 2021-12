Les Estriens invités à limiter leurs rassemblements pour Noël

Le gouvernement du Québec autorise les rassemblements privés allant jusqu’à 20 personnes vaccinées contre la COVID-19, à compter du 23 décembre.

« Ça ne va pas bien en Estrie. Pour nous, si on est capable de faire un beau party à dix, ce serait encore une bonne idée de limiter le nombre d’invités et surtout de les organiser avec les gens vaccinés. » — Une citation de Le Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

Le gouvernement ne s'est pas fixé de date à laquelle cet assouplissement prendra fin et il n’entend pas sévir contre ceux qui ne respecteront pas la limite de 20 personnes.

Le directeur de Santé publique en Estrie, le Dr Alain Poirier, croit qu’il faut continuer à redoubler de prudence.

Nous sommes la région avec le plus haut taux de cas. Nous sommes à 160 infections par jour. Ces gens-là sont contagieux pendant dix jours. C'est vraiment beaucoup de virus sur deux pattes qui se promènent en Estrie , illustre le Dr Poirier.

Il rappelle que l’absence de vaccination augmente les chances de contracter la COVID-19.

Nous n'allons pas demander le passeport vaccinal à notre beau-frère, mais il serait beaucoup plus rassurant d’être vacciné. Le nombre de personnes hospitalisées augmente. Nous sommes passés de 12 à 18 et à 23 personnes dans les hôpitaux. Et ça augmente aussi aux soins intensifs où il y a huit personnes. Nous étions à une ou deux personnes il y a un mois , prévient le Dr Poirier.

Il invite les personnes non vaccinées à le faire.

« Ne pas être vacciné augmente de dix fois les probabilités de faire la maladie. Même s’il n’aura pas son effet maximal d’ici Noël, le vaccin aura quand même un bon effet. Une dose c’est mieux que pas du tout », signale le directeur de la santé publique en Estrie.