COVID-19 : la 3e dose sera-t-elle bientôt obligatoire en entreprise?

L’entreprise Chandos Construction, qui compte des dizaines de chantiers au Canada, exige que ses salariés soient vaccinés.

La question est de savoir quand cette politique inclura les doses de rappel , se demande son président Tim Coldwell.

Il dit surveiller de près les décisions des différents ordres de gouvernement.

On a décidé que nous irons avec la définition de "complètement vaccinés" des gouvernements fédéral et provincial. Aujourd’hui, c’est deux injections, mais à un moment dans le futur ça pourrait être trois.

Quand ce sera le cas, nous l'exigerons , annonce-t-il.

Aujourd’hui, une personne est considérée comme complètement vaccinée si elle a reçu deux doses des vaccins Moderma ou de Pfizer, ou encore une dose du vaccin Janssen.

Actuellement, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande d’offrir une dose de rappel de vaccin contre la COVID-19 à tous les Canadiens de 18 ans et plus et il insiste fortement pour que les 50 ans et plus la reçoivent.

Mais le CCNIComité consultatif national de l'immunisation étudie aussi les données scientifiques qui semblent indiquer que la troisième dose devrait faire partie du cycle normal de vaccination.

Dimanche, lors d’une entrevue à CBC, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a laissé entendre que la définition de complètement vacciné pourrait être étendue à la 3e dose.

Probablement, a-t-il déclaré. Presque certainement parce que c’est comme cela que l’histoire de la vaccination se fait, avec des vaccins qui sont complètement efficaces durant un temps limité.

Des politiques à revoir

James Lingwood, spécialiste du droit du travail au sein de la firme Mc Lennan Ross, explique que certaines entreprises devront revoir leurs politiques pour rendre la dose de rappel obligatoire.

Si leur politique explique ce que cela signifie d’être complètement vacciné et que cela ne correspond pas avec la définition du gouvernement, dans ce genre de situation, l’employeur devra réécrire sa politique, informer son personnel.

Pour Cheryl Camillo, spécialiste en sciences de la santé à l’Université de Regina, le CCNIComité consultatif national de l'immunisation a raison de se pencher sur la définition du cycle de vaccination. C'est positif, selon elle, que ce qui est considéré comme une vaccination complète évolue.

Nos autorités de santé suivent les données scientifiques les plus récentes , dit-elle.

D'après les informations de John Paul Tasker et Julia Wong