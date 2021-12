COVID-19 : à quand les autotests au Québec et en Ontario?

Mona Nemer déplore que la disponibilité et l’accessibilité des autotests soient inégales selon les provinces et les groupes d’âge : « Santé Canada a donné l’approbation à plusieurs tests rapides déjà et autotests. Dans certaines provinces, ils sont disponibles pour que les gens les achètent, mais pas dans d’autres .

Plus encore, le Canada est un des seuls pays du G7 à ne pas avoir rendu accessibles ces tests à la population, dit-elle.

Mona Nemer, la conseillère scientifique en chef du Canada Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

« Le gouvernement fédéral s’en est procuré des millions et des millions. Il n’y a aucune raison [...] c’est un peu une espèce de mentalité infantilisante vis-à-vis de la population. » — Une citation de Mona Nemer, scientifique en chef du Canada

Selon Mme Nemer, on sous-estime la capacité de la population à se servir de ces tests et à en interpréter le résultat : Ça fait un an et demi qu’on éduque le public, les gens savent quoi faire là. Donnez-leur les outils .

La scientifique en chef assure que ces tests ont fait leurs preuves et qu’ils peuvent efficacement réduire la transmission de la COVID-19.

Le Québec est en attente des consignes du fédéral

Du côté du Québec, au ministère de la Santé et des Services sociaux, on indique que des tests rapides ont commencé à être distribués aux parents dans les services de garde pour tester les enfants d’un an et plus.

Ces tests sont destinés en priorité aux enfants, étant donné qu’ils ne sont pas vaccinés, explique le ministère.

Christian Dubé, ministère de la Santé et des Services sociaux. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

À savoir quand les tests seront disponibles au reste de la population, le ministère dit que les analyses se poursuivent sur le sujet et qu’il est toujours en attente d’une demande d'autotests qu’il a faite au gouvernement fédéral.

Rappelons toutefois que des tests rapides sont disponibles dans les écoles depuis septembre au Québec, afin d’aider à la gestion des cas lors d'éclosion.

Dans quelques pharmacies, on offre déjà les tests PCRtest d'amplification en chaîne par polymérase , notamment pour les voyageurs.

De plus, des tests antigéniques avec un résultat en 30 minutes commenceront à être offerts sur place dans des pharmacies Jean Coutu et Brunet dès cette semaine, a indiqué Nathalie Plante, vice-présidente, pharmacie et soins de santé pour les bannières Jean Coutu et Brunet.

Les pharmacies Jean Coutu et Brunet commenceront à offrir des tests antigéniques sur place en décembre. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En ce qui a trait aux autotests, les pharmacies sont toujours en attente des directives gouvernementales afin de les rendre accessibles au public.

Des tests antigéniques pour le congé des Fêtes en Ontario

En Ontario, une trousse de dépistage antigénique rapide à utiliser à la maison sera distribuée aux élèves, qu’ils soient vaccinés ou non, dès le 13 décembre.

Marie-Josée Brosseau, surintendante de l'éducation et responsable du dossier santé au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO), a mentionné à Radio-Canada que l'on a fait parvenir aux parents les instructions entourant ces tests. L’objectif est de diminuer la transmission de la COVID-19 au retour des Fêtes en classe.

Ainsi, on recommande aux parents d’utiliser la trousse tous les 3-4 jours durant le congé hivernal, puis à partir du 23 décembre, de faire un test tous les lundis et les jeudis, jusqu’à ce qu’ils ne restent plus de tests dans la trousse.

Le CEPEO va distribuer une trousse de dépistage antigénique à ses élèves dès le 13 décembre. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Ces tests peuvent seulement être administrés si l’enfant n’a pas de symptômes. S’il en a, il doit alors passer un test PCRtest d'amplification en chaîne par polymérase et s’isoler en attente des résultats.

Les tests antigéniques distribués aux élèves se font au moyen du prélèvement d’un écouvillon nasal antérieur ou d’un écouvillon nasal profond, le premier étant moins précis que le deuxième.

Toutes les instructions relatives à l’administration de ces tests sont fournies dans la trousse remise aux parents et les résultats sont disponibles en 15 minutes.

Les élèves ne sont pas obligés de se soumettre à ces tests, mais il est recommandé de le faire, soutient le CEPEOConseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario , qui rappelle aussi que les mesures sanitaires doivent être maintenues malgré un résultat négatif à tout type de test.

L'Ontario a distribué plus de 33 millions de tests antigènes rapides jusqu'à présent.

