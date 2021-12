Une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 bientôt disponible sur la Côte-Nord

Le Centre Intégré de Santé et de Services sociaux de la Côte-Nord confirme que les résidents âgés de 5 ans et plus de la Minganie, de Caniapiscau et la Basse-Côte-Nord auront accès à cette troisième dose.

De plus, dans l’ensemble de la province, le ministre de la Santé du Québec Christian Dubé a annoncé que de nouvelles personnes étaient désormais admissibles à la troisième dose du vaccin soit les travailleurs du réseau de la santé, les femmes enceintes, les membres de communautés éloignées ainsi que ceux qui souffrent de maladies chroniques.

Les personnes de 60 à 69 ans doivent attendre au mois prochain pour le faire.

Par ailleurs, Québec a aussi annoncé des assouplissements pour les rassemblements de Noël. Jusqu'à 20 personnes vaccinées pourront se regrouper à partir du 23 décembre, soit le double de ce qui est autorisé en ce moment. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, demande toutefois aux Québécois de continuer à respecter les mesures sanitaires et à limiter leurs contacts.

Alors qu’au Québec, le nombre quotidien de nouveaux cas de Covid-19 est en hausse, sur la Côte-Nord le bilan demeure stable depuis quelques semaines.